Những người ‘vá’ lại đam mê trên sân pickleball

SVO - Từ một yêu cầu sửa chiếc vợt pickleball gãy, anh Đinh Duy Hưng đã mở ra “phòng cấp cứu” đặc biệt, nơi những cây vợt hỏng được "hồi sinh" bằng đôi tay tỉ mỉ của những người thợ lành nghề.

Cơ duyên từ những cây vợt gãy

Con đường đưa anh Đinh Duy Hưng đến với pickleball khá tình cờ, nhưng lại là sự kết tinh hợp lý của hơn một thập kỷ gắn bó với thể thao. Xuất thân là một vận động viên bóng bàn, niềm đam mê đã thôi thúc anh xây dựng các câu lạc bộ về bóng bàn, rồi dần dà nhận ra cơ hội từ việc cung cấp dụng cụ thể thao, tạo nên một hệ sinh thái khép kín. Thương hiệu Swin ra đời từ đó, với ý nghĩa “strong to win” – mang sức mạnh để chiến thắng, chữ ‘S’ trong tên gọi được cách điệu từ hình ảnh bản đồ Việt Nam đầy tự hào.

Anh Đinh Duy Hưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thương Mại thể thao Duy Hưng (Swin.vn).

Ban đầu, Swin tập trung vào bóng bàn. Nhưng khi làn sóng pickleball bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam, anh Hưng nhận ra tiềm năng to lớn từ môn thể thao mới: “Bóng bàn có phần kén người chơi hơn, nhưng pickleball lại rất dễ tiếp cận, dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi và được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt trong một năm trở lại đây”, anh chia sẻ. Đó là lúc Swin quyết định chuyển hướng, tập trung mạnh hơn vào pickleball.

Khi những lô sản phẩm đầu tiên vừa xuất xưởng, anh Hưng bất ngờ nhận được một yêu cầu lạ. Một khách hàng ôm đến cây vợt pickleball gãy, khẩn khoản nhờ tìm cách cứu: “Lúc ấy, tôi chưa từng nghĩ vợt lại có thể gãy theo kiểu đó”, anh Hưng kể. Tận dụng xưởng sửa giày thể thao và hàn vợt cầu lông đã có sẵn, anh cùng các cộng sự bắt tay vào cuộc “thí nghiệm” kéo dài gần ba tháng. Họ kiên nhẫn mày mò, thử hết cách này đến cách khác, thất bại rồi lại làm lại. Cuối cùng, kỹ thuật ghép cán vợt bằng carbon cũng ra đời – tinh vi và chuẩn xác chẳng khác gì một ca phẫu thuật ghép chi.

Anh Hưng bộc bạch, quá trình sửa chữa một cây vợt hỏng cũng phức tạp như việc chẩn đoán và điều trị một “ca bệnh”. Mỗi loại “thương tật” lại có một "phác đồ" điều trị khác nhau. Trong gần một năm đi vào hoạt động, “phòng cấp cứu” của anh đã tiếp nhận vô số ca hỏng hóc, mỗi cây vợt lại mang một câu chuyện riêng. Anh vẫn nhớ như in trường hợp một khách hàng tự sửa vợt bằng cách… kẹp đinh, nẹp sắt và vặn ốc vào cán: “Khi chúng tôi nhận cây vợt, nó nặng trĩu. Việc tự sửa không đúng cách đã làm tình trạng tệ hơn, trọng lượng vợt bị sai lệch”, anh kể. Vốn dĩ, theo cấu tạo, cây vợt được thiết kế với phần đầu nặng hơn một chút để tạo lực, nhưng những chiếc ốc vít đã phá vỡ sự cân bằng tinh tế đó. Dù khó khăn, cuối cùng đội ngũ của anh vẫn phục hồi được cây vợt, trả lại cho nó sự cân bằng vốn có trong sự hài lòng của vị khách.

Kỹ thuật sửa chữa, theo anh, đòi hỏi người thợ phải cẩn trọng như một nghệ nhân. Chỉ chút sơ ý để một giọt keo rớt ra ngoài cũng có thể làm hỏng tính thẩm mỹ của cả cây vợt. Việc hàn cán phải đảm bảo cân bằng tuyệt đối, bởi chỉ một độ lệch nhỏ, người chơi sẽ nhận ra ngay khi cầm vào.

Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng lớn, anh Hưng không giữ bí quyết cho riêng mình. Anh quyết định mở các khóa đào tạo, chia sẻ kiến thức cho những ai muốn theo và rèn nghề: “Quan điểm của chúng tôi là muốn đi xa thì phải biết chia sẻ”, anh tâm niệm. Gần chục học viên đã được anh đào tạo và đều có việc làm, đầu ra ổn định.

Những đôi bàn tay tỉ mỉ sửa từng chi tiết trên chiếc vợt.

Đây đang là một nghề “hot” vì thời gian học ngắn, chi phí đầu tư vừa phải, và quan trọng nhất là có việc làm ngay. Phong trào pickleball bùng nổ đồng nghĩa với việc số lượng vợt bị hỏng mỗi ngày sẽ rất lớn. Trung bình một ngày, xưởng của anh Hưng tiếp nhận khoảng 20 cây vợt. Với chi phí sửa chữa dao động từ 250.000 – 300.000 đồng một chiếc, sau khi trừ chi phí, đây là một nguồn thu nhập khá ổn định.

Người "cấp cứu" những cây vợt

Sau cuộc trò chuyện với anh Hưng, chúng tôi được anh dẫn sang góc bên kia xưởng, nơi tiếng máy mài vẫn vang đều. Ở đó, anh Đinh Duy Khánh, một trong những thợ đầu tiên gắn bó từ những ngày xưởng còn loay hoay “thử nghề”, đang cặm cụi vá từng thớ carbon. Nếu anh Hưng là người mở đường thì anh Khánh chính là đôi tay bền bỉ giữ cho nhịp đam mê của khách hàng không bị đứt quãng.

Căn phòng rộng chừng 15 mét vuông có khoảng 3 người thợ khác, trên chiếc bàn nhựa bày la liệt kìm, búa, dao trổ, máy khò, anh Khánh đang nheo mắt, cẩn trọng miết nhẹ lên mối hàn của một cây vợt gãy. Trên bàn anh, hàng chục cây vợt với đủ loại “thương tật” – bung viền, móp đầu, thậm chí là những vết chém sâu hoắm nằm im lìm, chờ đến lượt được “chữa lành”. Đây là “phòng cấp cứu” của Swin, nơi những người thợ lành nghề như anh Khánh đang ngày ngày 'vá' lại đam mê cho cộng đồng người chơi pickleball.

Anh Khánh tỉ mỉ sửa lại từng cây vợt.

Công việc mỗi ngày của người thợ bắt đầu bằng việc “phân loại bệnh” của vợt. Theo anh Khánh, vợt pickleball có đến gần 10 loại “bệnh” khác nhau. Phổ biến nhất là bong viền do va chạm, nhưng cũng có những ca khó như gãy lìa cán, thủng mặt vợt, rỗng ruột do người chơi cố đánh tiếp khi vợt đã bị hỏng. Thậm chí, họ còn đáp ứng những yêu cầu đặc biệt như nối dài cán cho người chơi xuất thân từ tennis, hoặc cắt ngắn đi cho vừa tay.

Trong số những “bệnh án” đã qua tay, anh Khánh vẫn không quên được những cây vợt bị… chém: “Không biết gia đình có vấn đề gì mà lại mang dao ra ... chặt vợt", anh cười. "Chúng tôi vẫn xử lý được, bề mặt có thể không đẹp hoàn hảo nhưng người ta vẫn chơi tốt", anh dí dỏm nhớ lại.

Theo anh, thử thách lớn nhất, cũng là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất chính là hàn lại cán vợt bị gãy lìa. Người thợ phải tháo rời toàn bộ phụ kiện, dùng nhiệt độ chuẩn xác để làm nóng chảy carbon: “Nhiệt độ cao quá sẽ làm carbon giòn, dễ gãy lại. Non quá thì không đủ cứng cáp”, anh Khánh tỉ mỉ giải thích. Sau khi hàn xong, những người thợ như anh Khánh phải hoàn thiện lại mọi chi tiết trên vợt, tỉ mỉ như một ca phẫu thuật. Một ca "chữa bệnh" như vậy thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày.

Những video chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội của Swin được đón nhận đông đảo.

Sự sáng tạo trong nghề đôi khi lại đến từ những “tai nạn” không mong muốn. Anh Khánh kể lại một kỷ niệm "nhớ đời" khi một người thợ của anh vô tình làm hỏng viền vợt của khách trong quá trình sửa chữa. Vị khách khó tính yêu cầu đền một số tiền lớn. Để giải quyết tình thế, anh đã phải tìm cách đặt hàng viền vợt từ nhà máy và mày mò thay thế: “Nhờ sự khó tính của họ mà chúng tôi lại có thêm một dịch vụ mới: thay viền vợt. Trước đây chẳng ai nghĩ đến việc này cả”.

Đối với anh Khánh, niềm hạnh phúc lớn nhất trong công việc là khi chinh phục được một “ca bệnh” mới:

“Khách hàng đã đưa cho mình đề bài, mình phải tìm cách giải cho thật tốt. Khi có những ca khó đến, tôi rất thích. Đó là cơ hội của mình. Chiều được những khách hàng khó tính như vậy, tôi thấy vui lắm”.

Ở “phòng cấp cứu” ấy, mỗi cây vợt được chữa lành không chỉ là một món đồ trở lại với sân đấu, mà còn là cách giữ nhịp đam mê cho bao người chơi. Pickleball vẫn đang lan tỏa khắp nơi, và những bàn tay tỉ mỉ, kiên nhẫn ở Swin vẫn ngày ngày góp phần để những trận đấu tiếp tục, những câu chuyện về môn thể thao này được nối dài.

Theo anh Đinh Duy Hưng, nghề này đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, khéo léo và đam mê mày mò tìm tòi. Người học cần nắm kỹ các thao tác từ bắt bệnh, tư vấn đến thực hiện các kỹ thuật sửa chuyên biệt như hàn cán, tạo nhám, thay viền… Một khóa học cơ bản thường kéo dài khoảng một tháng, nhưng để hành nghề thành thạo cần thêm thời gian rèn luyện. Sinh viên hoàn toàn có thể học để làm thêm, miễn là đủ kiên nhẫn và chịu khó trau dồi tay nghề.

Ảnh: Swin