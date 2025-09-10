Đừng để thất bại định nghĩa con người bạn

SVO - Tất cả mọi người, ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống, đều nếm trải thất bại. Đó có thể là một việc đơn giản như là không có được công việc mà mình muốn, bị điểm thấp dù đã học rất chăm… Nhưng thứ định nghĩa con người bạn không phải là thất bại đó, mà là cách bạn đứng dậy sau khi ngã.

Đây là những câu chuyện từ thất bại đến thành công của một số người nổi tiếng nhất thế giới, chắc chắn sẽ đem lại cảm hứng cho bạn ngay cả khi bạn đã muốn từ bỏ hy vọng.

1. Một ngôi sao thể thao

TRƯỚC: Một cậu bé bị bỏng trong vụ hỏa hoạn ở trường và tưởng chừng không sống được. Các bác sĩ bảo với mẹ cậu rằng cậu sẽ chết, do vụ hỏa hoạn đã phá hủy nửa thân dưới của cậu. Mà cho dù sống được, cậu cũng sẽ nằm liệt cả đời.

Nhưng cậu bé đó không muốn chết cũng không muốn nằm liệt. Trước sự ngạc nhiên của các bác sĩ, cậu đã sống. Nhưng cậu không cử động được từ hông trở xuống. Khi ra viện, cậu không chịu nằm trên giường hay ngồi xe lăn, mà tự lê mình qua bãi cỏ, bám vào hàng rào, đứng lên và lê đi theo hàng rào đó. Ngày nào cậu cũng làm vậy, với lòng tin rằng cậu sẽ đi lại được. Với sự quyết tâm và kiên trì khủng khiếp, cậu đã đứng dậy được, rồi đi lại được, rồi chạy được.

SAU: Cậu bắt đầu đi bộ, rồi chạy đến trường, rồi chạy chỉ vì niềm vui được chạy. Khi vào đại học, cậu còn vào đội tuyển chạy bộ.

Vào tháng 2/1934, chàng trai trẻ trước đây tưởng không sống được, rồi tưởng không bao giờ đi lại được, và không hề hy vọng sẽ chạy được - Glenn Cunningham – đã phá kỷ lục thế giới môn chạy cự ly một dặm.

Là điển hình cho sức mạnh của niềm tin và suy nghĩ tích cực, Glenn Cunningham đã và vẫn là niềm cảm hứng cho rất nhiều người. Và câu chuyện của ông chính là minh chứng cho việc một người có thể đứng lên ngay cả khi dường như tất cả mọi vận may đều đã quay lưng lại với mình.

2. Một doanh nhân

TRƯỚC: Cậu bé đó có một tuổi thơ đầy khó khăn: bố mẹ chia tay, bố dượng đánh đập cả mẹ lẫn các anh chị em cậu. Mẹ cậu bị kết án oan hai lần vì những lời buộc tội của bố dượng. Và vì không có ai chăm sóc nên năm lên 8 tuổi, cậu cùng các anh chị em phải ở trại tế bần. Khi lớn lên, cuộc hôn nhân đầu tiên của người đàn ông này cũng tan vỡ. Sau đó, công việc bán thiết bị y tế của ông thất bại thảm hại, nên bạn gái cũng rời bỏ. Không có nhà, ông cùng con trai phải ở tạm các nhà nghỉ, công viên, sân bay và có lần là một toilet công cộng. Ông làm việc không nghỉ ở một công ty môi giới chứng khoán vào ban ngày, đứng xếp hàng dài dằng dặc để buổi tối có chỗ ngủ.

SAU: Sau một thời gian làm nhân viên toàn thời gian ở công ty môi giới, ông tự mở công ty môi giới của mình là Gardner Rich & Co. vào năm 1987. Năm 2006, ông bán một phần công ty đi – thương vụ đó đem lại hàng triệu đôla.

Ông ấy chính là Chris Gardner, người sáng lập và CEO của Công ty môi giới chứng khoán Christopher Gardner International Holdings, với văn phòng ở San Francisco, New York, and Chicago. Cuộc đời của ông được khắc họa trong bộ phim “The Pursuit of Happyness” – một bộ phim được khán giả khắp thế giới yêu thích.

3. Một người dẫn chương trình về đời sống hoang dã của kênh Discovery

TRƯỚC: Sau khi rời trường học, chàng trai này gia nhập quân đội trong ba năm. Năm 1996, anh bị rơi tự do trong một tai nạn nhảy dù ở Zambia. Dù của anh bị rách ở độ cao gần 5.000m, chỉ mở một phần, khiến anh rơi và tiếp đất trên chiếc túi đựng dù đeo sau lưng, nghiền vỡ ba đốt sống của anh. Theo bác sĩ, anh “thiếu chút xíu nữa” là bị liệt suốt đời và ban đầu, người ta còn không chắc liệu anh có đi lại được nữa không. Suốt 12 tháng tiếp theo, anh cứ ra rồi vào khu phục hồi của quân đội.

SAU: Như một bằng chứng cho việc sự quyết tâm và nỗ lực có thể làm được gì, vào ngày 16/5/1998, anh đã hiện thực hóa mơ ước thơ ấu của mình là leo lên đỉnh núi Everest, chỉ 18 tháng sau khi vỡ ba đốt sống trong tai nạn nhảy dù. Ở tuổi 23, lúc đó anh là một trong số những người trẻ nhất từng lên được đỉnh Everest. Và đây là câu chuyện đầy cảm hứng của Bear Grylls. Giờ thì cả thế giới biết đến anh trong vai trò người dẫn chương trình can đảm của kênh Discovery, với show riêng của mình là “Man vs. Wild”.