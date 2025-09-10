Nữ sinh Sư phạm Âm nhạc và hành trình khẳng định bản thân qua những nốt nhạc

SVO - Đặng Thị Huyền (sinh năm 2004), sinh viên năm 4 ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đã nuôi dưỡng đam mê ca hát từ nhỏ và không ngừng nỗ lực khẳng định bản thân. Từ giải khuyến khích tiếng hát đơn ca huyện Phúc Thọ, Huyền vươn tới top bán kết Giọng hát hay Hà Nội 2024, giải Xuất sắc Liên hoan hát ru, dân ca và âm nhạc cổ truyền trong phụ nữ quân đội 2024, và góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn, trở thành giọng ca trẻ giàu triển vọng.

Nuôi dưỡng ước mơ gieo tiếng hát cho đời

Đặng Thị Huyền hiện là sinh viên năm 4 lớp K17C, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Từ nhỏ, Huyền đã sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát khi liên tục đảm nhiệm vai trò quản ca từ lớp 1 đến hết lớp 12 và luôn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Bước ngoặt đầu tiên đến với Huyền khi cô giành giải Khuyến khích tại cuộc thi tiếng hát đơn ca huyện Phúc Thọ lần thứ V. “Đó là lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu lớn, được hát trước đông người, và cảm nhận sự hồi hộp xen lẫn tự hào khi cái tên mình được xướng lên trong phần trao giải. Dù chỉ là giải Khuyến khích, nhưng với một học sinh, đó là động lực rất lớn, giúp mình tin vào khả năng của bản thân”, Huyền chia sẻ.

Huyền nhiệt tình tham gia biểu diễn văn nghệ, đóng góp vào các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Hiện nay, bên cạnh kiến thức âm nhạc chuyên môn, Huyền còn được rèn luyện kỹ năng biểu diễn, khả năng ứng dụng công nghệ trong nghệ thuật, nghiệp vụ sư phạm cùng tư duy sáng tạo và phong cách âm nhạc cá nhân. Những hành trang này giúp cô tự tin trước ước mơ trở thành một giáo viên âm nhạc – người gieo niềm vui ca hát đến với học trò.

Hành trình rèn luyện và tỏa sáng trên sân khấu liên hoan âm nhạc Quân đội

Trong hành trình học tập và rèn luyện, Huyền đã có cơ hội cọ xát cùng nhiều giọng ca xuất sắc từ khắp nơi. Qua từng vòng thi, Huyền không ngừng trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, chọn lựa ca khúc phù hợp và học cách xử lý tinh tế để tạo dấu ấn riêng. “Qua mỗi vòng thi, mình phải không ngừng hoàn thiện kỹ năng, học cách kiểm soát cảm xúc và thể hiện tốt nhất trong thời gian ngắn – điều này khác hẳn so với những buổi biểu diễn thông thường”, Huyền chia sẻ. Nhờ vậy, kỹ năng biểu diễn, cảm nhạc và sự tự tin trên sân khấu của Huyền tiến bộ rõ rệt.

Huyền biểu diễn ca khúc dân ca tại Liên hoan Hát Ru, Hát Dân Ca được tổ chức tại Nhà hát Quân đội.

Một dấu ấn đặc biệt là năm 2024, Huyền vinh dự được mời tham gia Liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền trong phụ nữ quân đội, hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Cùng đồng đội Tổng cục II say mê luyện tập, Huyền được tin tưởng giao nhiệm vụ hát đơn ca ca khúc Ru Con Nam Bộ. “Được đứng trên sân khấu Nhà hát Quân đội, mang tiếng hát đi giao lưu với các đơn vị khác, mình cảm thấy như là người hạnh phúc nhất. Bố mẹ xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của mình trên con đường nghệ thuật”, Huyền xúc động nhớ lại. Sự nỗ lực của cả tập thể đã được ghi nhận khi Tổng cục II giành giải Xuất sắc tại liên hoan – thêm một cột mốc quan trọng, khẳng định bước đi vững vàng và sự cố gắng không ngừng của Huyền trên hành trình ca hát.

Huyền tự tin thể hiện phần thi của mình tại vòng Bán kết cuộc thi Giọng Hát Hay Hà Nội 2024.

Tuổi trẻ không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ đam mê để không dừng lại

Với Huyền, học tập và biểu diễn chưa bao giờ là hai việc tách biệt. Cô nữ sinh Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương luôn xác định: học tập là nền tảng để phát triển chuyên môn bền vững, còn biểu diễn chính là môi trường thực tế để áp dụng và kiểm chứng kiến thức.

Khoảnh khắc Huyền hạnh phúc bên gia đình – nguồn động lực lớn nhất giúp Huyền tự tin tỏa sáng trên sân khấu.

Ý thức rõ trách nhiệm của người trẻ trong việc giữ gìn và lan tỏa văn hóa truyền thống, Huyền tích cực tham gia công tác Đoàn tại địa phương, góp mặt trong đội văn nghệ, tổ chức hoạt động trong các dịp lễ hội, kỷ niệm. Theo Huyền, dù chỉ là biểu diễn một tiết mục dân ca hay chia sẻ một clip nhạc truyền thống lên mạng xã hội, giới trẻ cũng có thể góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với cộng đồng. “Giữ gìn văn hóa không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào. Và tuổi trẻ chính là lực lượng có đủ nhiệt huyết, sáng tạo để làm điều đó một cách hiệu quả nhất”, Huyền bày tỏ.

Huyền vui vẻ giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc tại Nhà hát Hồ Gươm.

Không chỉ dừng ở học tập và biểu diễn, những trải nghiệm từ công việc, nghệ thuật và công tác Đoàn – Hội đã giúp Huyền trưởng thành, rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng sống. Hướng tới tương lai, Huyền mong muốn tiếp tục gắn bó với con đường nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc dân tộc, đồng thời trau dồi không ngừng để mở rộng khả năng sáng tạo. Chia sẻ đến thế hệ trẻ hôm nay, Huyền nhắn nhủ: “Tuổi trẻ không nhất thiết phải hoàn hảo – chỉ cần đủ can đảm để bắt đầu, đủ kiên trì để đi tiếp, và đủ đam mê để không dừng lại giữa chừng. Mỗi ngày bạn sống hết mình, là một ngày bạn tiến gần hơn đến phiên bản rực rỡ nhất của chính mình”.

(Ảnh: NVCC)