SVO - Bùi Thảo My (sinh ra và lớn lên tại Hà Nội) đã biến niềm đam mê với ngôn ngữ và sân khấu thành một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, được thầy cô khen ngợi về giọng đọc truyền cảm, đến nay, Thảo My đã trở thành một MC chuyên nghiệp và voice talent triển vọng. Bên cạnh đó, cô cũng nuôi dưỡng khát vọng trở thành một MC song ngữ, tam ngữ, mở rộng cánh cửa đến với những chân trời tri thức và cơ hội mới.

"Làm điều mình yêu là tự do, yêu điều mình làm là hạnh phúc"

Phương châm sống này đã dẫn dắt Bùi Thảo My trên con đường sự nghiệp của bản thân. Cô chia sẻ: "Mình không có ước mơ gì quá lớn lao, nhưng mình hy vọng bản thân sẽ trở thành dáng vẻ mà mình ngưỡng mộ - đủ năng lực để theo đuổi công việc yêu thích, có quyền lựa chọn những điều mình muốn và quan trọng nhất là có thể sống có ích". Để đạt được điều đó, Thảo My luôn đặt ra những mục tiêu cụ thể, cả ngắn hạn và dài hạn, không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân.

Bên cạnh công việc, Thảo My cũng tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị của cuộc sống. Cô thích đi dạo một mình trên phố, ngắm nhìn nhịp sống hối hả của Thủ đô, lắng nghe lòng mình và tìm lại sự bình tĩnh trước những áp lực công việc.

Từ "cái duyên" đến sự nghiệp MC chuyên nghiệp

Thảo My đến với nghề MC như một "cái duyên". Cô tâm sự: "Thật lòng, mình cũng không nhớ chính xác đâu là sân khấu đầu tiên của mình, nhưng có thể nói rằng, chính mái trường đã là nơi nuôi dưỡng và khởi đầu cho sự nghiệp cầm MIC của mình".

Những lời khen về giọng đọc trong giờ Ngữ Văn đã mở ra cánh cửa cho Thảo My đến với vai trò MC trong các sự kiện của trường. Từ đó, cô bắt đầu yêu thích công việc này và quyết định theo học một lớp MC chuyên nghiệp.

Ban đầu Thảo My chỉ nghĩ rằng, việc học MC sẽ giúp cô nâng cao khả năng giao tiếp và thử sức bản thân trên sân khấu. Tuy nhiên, có lẽ cơ duyên đã mang đến cho Thảo My những cơ hội để được bén duyên với nghề. Cô nhấn mạnh rằng, dù có một khởi đầu thuận lợi, điều quan trọng để có thể theo đuổi con đường này lâu dài vẫn là tinh thần học hỏi và sự kiên trì bền bỉ.

Bài học về bản lĩnh sân khấu và lời góp ý chân thành

Những ngày đầu vào nghề, Thảo My đã nhận được một lời góp ý chân thành từ một đồng nghiệp đi trước, rằng cô cần rèn luyện bản lĩnh sân khấu. Lời nói này đã khiến Thảo My suy nghĩ rất nhiều. Cô cho biết: "Sau này, qua từng chương trình được dẫn dắt, mình mới thấm thía rằng: bản lĩnh sân khấu không tự nhiên mà có, mà đến từ kinh nghiệm, từ việc mỗi lần đứng trên sân khấu lại gặp một tình huống mới để xử lý, lại có thêm một bài học để trưởng thành".

Thảo My bày tỏ lòng biết ơn đối với lời góp ý ấy, vì đó là sự thẳng thắn và chân thành không phải ai cũng dành cho nhau: "Mình nghĩ rằng không chỉ MC, mà bất kỳ ai trong cuộc sống cũng nên trân trọng những lời góp ý như vậy. Nếu biết tiếp nhận tích cực, ta sẽ biến nó thành động lực để sửa đổi và tiến bộ". Thảo My hy vọng rằng, một ngày nào đó, chính người từng góp ý cho cô sẽ mỉm cười và nói: "Em đã tiến bộ nhiều đấy".

Qua đây, Thảo My cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ đồng trang lứa, đôi khi một lời góp ý thẳng thắn có thể là món quà quý giá. Nếu biết trân trọng và lấy đó làm động lực, chúng ta chắc chắn sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn mỗi ngày.

Vượt qua khó khăn ban đầu: Sự kiên trì và tinh thần học hỏi

Thảo My thừa nhận rằng, những khó khăn trong quá trình làm nghề MC là điều mà hầu hết người mới bắt đầu đều gặp phải. Dù đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp khóa MC, cô vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội. Đã có những đêm Thảo My trằn trọc suy nghĩ về sự phù hợp của bản thân với nghề. Tuy nhiên cô tin rằng, ai cũng phải có điểm khởi đầu, và nếu đủ yêu nghề thì nghề sẽ 'yêu lại' mình.

Trong hành trình vượt qua giai đoạn chông chênh đó, Thảo My cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ và học hỏi từ nhiều anh chị đi trước. Cô vô cùng biết ơn hai người thầy của mình là ThS, MC/BTV Giang Hồng và MC/BTV Lê Anh Phương. Dù đến từ những môi trường khác nhau, nhưng sự đồng hành và khích lệ từ họ đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp Thảo My có thêm định hướng và niềm tin để tiến bước.

Bên cạnh đó, Thảo My cũng rèn cho mình thói quen giữ hình ảnh chỉn chu: từ lời ăn tiếng nói, trang phục trên sân khấu cho đến cách xuất hiện trên mạng xã hội. Cô học cách không ngại lăn xả, luôn trân trọng và làm hết sức trong mọi cơ hội dù nhỏ nhất. Và quan trọng nữa là sự chủ động tìm kiếm cơ hội và nhạy bén để biết nắm bắt thời cơ.

Thảo My nhận ra rằng, cơ hội đôi khi đến từ chính những người xung quanh. "Thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp hay người thân - họ hiểu rõ, tin tưởng mình, và đôi khi sự tin tưởng ấy lại trở thành một 'tấm vé thông hành' để mình được giới thiệu tới những chương trình mới". Bài học mà cô rút ra là: để có những cơ hội như vậy, trước tiên bản thân phải làm mọi việc với tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc tối đa.

Những dấu ấn đáng nhớ trên con đường sự nghiệp

Nhìn lại hành trình đã qua, Thảo My cảm thấy tự hào về những gì bản thân đã đạt được. Từ những sân khấu quy mô với hơn 1500 khán giả cho đến các sự kiện có sự góp mặt của các đại biểu là các lãnh đạo, chuyên gia, các diễn giả quốc tế - tất cả đều là những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình của cô.

Thời gian gần đây, Thảo My đã có cơ hội được dẫn dắt một sự kiện mà cô rất tâm đắc, đó là Tiền Hội Nghị VIDEC 2025 - một sự kiện uy tín của ngành Răng - Hàm - Mặt diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây cũng là tiền đề quan trọng trước thềm hội nghị mang tính quốc tế.

Ngoài việc là một MC sự kiện, Thảo My cũng may mắn có cơ hội được làm việc trong môi trường báo chí - truyền thông chuyên nghiệp. Từ đầu năm 2025 đến nay, cô là voice talent đọc lời bình cho các loạt bài báo điện tử của Báo Sức khỏe và Đời sống - Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Và mới đây, Thảo My cũng có cơ hội cộng tác cùng Kênh Truyền hình CAND với vai trò MC cho một chương trình truyền hình.

Khát vọng trở thành MC song ngữ và vươn tầm quốc tế

Thảo My chia sẻ rằng, thời gian gần đây cô rất thấm thía câu nói: "Học thêm một ngôn ngữ mới là đến thêm một thế giới mới, mở ra một cuộc đời mới". Chính vì vậy, trong thời gian sắp tới, Thảo My sẽ tiếp tục theo đuổi hành trình của một người dẫn chương trình và bồi đắp ngoại ngữ để mở ra những cơ hội mới, trở thành một MC thành thạo nhiều ngôn ngữ, từ song ngữ đến tam ngữ.

Với tinh thần ham học hỏi và sự kiên trì, Bùi Thảo My hứa hẹn sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của bản thân. Từ những bước khởi đầu khiêm tốn, đến những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp, Bùi Thảo My đã chứng minh rằng, với niềm đam mê, sự nỗ lực và tinh thần học hỏi không ngừng, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.

(Ảnh: NVCC)