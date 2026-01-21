Đại biểu thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự Đại hội XIV: Tự chủ công nghệ để phát triển bền vững đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh dấu một thời điểm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt vượt khỏi khuôn khổ của các sự kiện chính trị thông thường, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và tư duy phát triển sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.

Tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ tạo được những bước đột phá mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, từng bước tiến tới tự chủ công nghệ, qua đó hình thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tự chủ công nghệ là khả năng làm chủ các công nghệ cốt lõi, từ nghiên cứu, phát triển, sản xuất đến triển khai, vận hành và bảo vệ các hệ thống công nghệ, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia. Giờ đây, trong kỷ nguyên của các công nghệ mới và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, tự chủ công nghệ không còn là sự lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia. Nó không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như y tế, năng lượng, quốc phòng, nông nghiệp và hạ tầng số mà quan trọng hơn, đó là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nước, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Là đại biểu thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự Đại hội là niềm vinh dự to lớn đối với cá nhân tôi. Đây là cơ hội quý giá để tôi có cơ hội tiếp cận sâu hơn bối cảnh và chiến lược phát triển mới của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời là cơ hội tham gia đóng góp chuyên môn, góp ý vào các văn kiện của Đại hội, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới công nghệ, phát triển khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là cơ hội để lan tỏa tinh thần khát vọng cống hiến, dấn thân và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ, để các chủ trương, quyết sách của Đại hội XIV sớm được triển khai hiệu quả, tạo ra những tác động tích cực và bền vững đối với sự phát triển của đất nước.