Vụ hủy show Về đây bốn cánh chim trời: Vì sao khởi tố hình sự dù cam kết ‘hoàn 100% vé’?

SVO - Sự việc hủy show Về đây bốn cánh chim trời phút chót không chỉ dừng lại ở những tranh cãi về hoàn tiền vé mà đã trở thành một vụ án hình sự gây chấn động. Dù nhà tổ chức từng hứa hẹn "khắc phục hậu quả", nhưng dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đồng lý giải rằng hành vi gian dối đã cấu thành tội danh ngay từ khi bán vé.

Tối 28/12/2025, hàng nghìn khán giả tại Cung điền kinh trong nhà (Mỹ Đình, Hà Nội) ngỡ ngàng khi chương trình nghệ thuật Về đây bốn cánh chim trời bị hủy ngay sát giờ diễn. Giữa làn sóng phẫn nộ, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education (đơn vị tổ chức) đã lên tiếng trên báo chí, khẳng định sẽ hoàn lại 100% tiền vé. Động thái này khiến nhiều người lầm tưởng đây chỉ là một sự cố vi phạm hợp đồng dân sự.

Tuy nhiên, ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hà về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vì sao lại có sự chuyển biến từ "dân sự" sang "hình sự" nhanh chóng đến vậy?

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Đồng – Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) phân tích, mấu chốt của việc hình sự hóa nằm ở thời điểm và bản chất của hành vi "gian dối".

Cơ quan điều tra xác định, dù biết rõ không có khả năng tài chính, chưa thanh toán cho nhà cung cấp và nghệ sĩ, chương trình chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng bà Hà vẫn chỉ đạo bán vé và thu tiền.

Luật sư Đồng nhận định: "Thủ đoạn gian dối ở đây là việc thông báo thời gian, địa điểm, nội dung chương trình nhằm tạo niềm tin cho khán giả, trong khi thực tế chương trình chưa đủ điều kiện để được cấp phép. Việc vẫn tiếp tục bán vé, thu tiền đã dẫn tới hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng tỷ đồng".

Luật sư Nguyễn Văn Đồng: "Theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân".

Khắc phục hậu quả chỉ là tình tiết giảm nhẹ

Một câu hỏi lớn được dư luận đặt ra: Liệu việc bị can cam kết hoàn tiền, hoặc thực sự trả lại tiền sau khi sự việc vỡ lở, có giúp thoát tội hình sự?

Luật sư Nguyễn Văn Đồng khẳng định tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là tội danh có cấu thành vật chất. Khi bị can sử dụng thủ đoạn gian dối và chiếm đoạt được tài sản từ 2 triệu đồng trở lên, tội danh đã hoàn thành.

"Việc hứa hẹn trả tiền đôi khi chỉ là hình thức để trấn an dư luận. Dù bị can có thực sự hoàn trả sau đó thì hành vi phạm tội trước đó không thay đổi bản chất. Việc khắc phục hậu quả lúc này chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b, khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự", Luật sư Đồng cho biết.

Cũng cần lưu ý, đây không phải là tội danh khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Do đó, ngay cả khi khán giả rút đơn tố giác, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục quy trình tố tụng .

Trách nhiệm của nghệ sĩ và quyền lợi khán giả

Vụ việc cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của các nghệ sĩ tham gia. Theo Luật sư Đồng, nếu nghệ sĩ ký hợp đồng và không được thanh toán, đó là tranh chấp dân sự giữa họ và nhà tổ chức. Tuy nhiên, khán giả bỏ tiền mua vé phần lớn vì uy tín của nghệ sĩ. Do đó, việc nghệ sĩ bỏ diễn, dù đúng về lý nhưng cần xem xét lại trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp với công chúng.

Về phía khán giả – những nạn nhân trực tiếp, Luật sư khuyến cáo không nên chỉ chờ đợi vào lời hứa "tự nguyện" của công ty. Để đảm bảo quyền lợi, các bị hại cần trình báo, nộp tài liệu chứng cứ mua vé tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội để được tham gia vụ án với tư cách bị hại.

"Nếu bị can không tự nguyện bồi thường, cơ quan tố tụng sẽ thực hiện kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thi hành án về sau", Luật sư Đồng nhấn mạnh.