VFC ra mắt dòng phim Miniseries 2026: Cú hích mới cho phim truyền hình giờ vàng

SVO - Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) chính thức ra mắt dòng phim chất lượng Miniseries trong năm 2026, mở ra hướng đi mới cho phim truyền hình Việt. Ba tác phẩm mở màn với đề tài và cách kể chuyện khác biệt cho thấy nỗ lực đổi mới nhằm tiệm cận thị hiếu khán giả hiện đại, nhưng vẫn giữ chiều sâu nội dung.

VFC giới thiệu dòng phim Miniseries với chiến lược nội dung mới

Tại buổi họp báo, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải cho biết dòng phim Miniseries được phát triển với độ dài từ 16 - 20 tập, tập trung vào chất lượng kịch bản, cấu trúc chặt chẽ, nhịp kể nhanh và cách thể hiện giàu tính điện ảnh. Đây được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược nội dung, khi ưu tiên những ý tưởng mới lạ, những đề tài ít được khai thác, thậm chí chưa từng xuất hiện trên sóng giờ vàng.

Họp báo ra mắt dòng phim chất lượng Miniseries.

Theo Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, mỗi bộ phim trong dòng Miniseries sẽ là một câu chuyện độc lập, gọn ghẽ, cô đọng nhưng đủ sức lay động, nhằm đáp ứng xu hướng thưởng thức nội dung nhanh của khán giả hiện nay, đồng thời vẫn giữ được chiều sâu tư tưởng và cảm xúc.

“Đồng hồ đếm ngược”: Phim siêu thực hiếm hoi lên sóng giờ vàng

"Đồng hồ đếm ngược" của đạo diễn Bùi Tiến Huy là bộ phim tâm lý - xã hội hiếm hoi khai thác yếu tố siêu thực trên sóng truyền hình giờ vàng. Phim theo chân Thành, một thanh niên chật vật theo đuổi giấc mơ diễn xuất giữa thành phố, rơi vào khủng hoảng khi liên tiếp đối diện thất bại trong sự nghiệp, tình cảm và gia đình.

Sau biến cố cận kề cái chết, Thành bất ngờ có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. “Món quà” ấy trở thành gánh nặng khi anh phát hiện thời gian của mẹ mình đang dần cạn kiệt, buộc anh bước vào hành trình tìm cách “luân chuyển sự sống”.

Chia sẻ tại họp báo, Thanh Sơn cho biết vai diễn đến với anh rất bất ngờ: “Đây là một dự án vừa thử thách vừa thú vị. Khi đọc kịch bản, tôi bị cuốn vào câu chuyện và cảm thấy tò mò không biết nhân vật sẽ đi đến đâu”.

Các nghệ sĩ trong phim "Đồng hồ đếm ngược".

Trong khi đó, Bình An trong vai Chiến - bạn thân của Thành chia sẻ: “Có những giai đoạn tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và gia đình. Điều tôi sợ nhất là một ngày nào đó không còn được làm phim. Tôi chỉ mong mình là một bông hoa trong vườn hoa chung, góp phần tạo nên một bộ phim hay”.

Đánh dấu sự trở lại sau hai năm, Lan Phương cho biết nhân vật của cô vừa khác lạ vừa nhiều chiều sâu: “Khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật rất quái lạ nhưng cũng đầy sức hút. Đến trường quay, tôi cố gắng để lại mọi lo lắng phía sau, tập trung hoàn toàn cho vai diễn, như một cách tự chữa lành”.

Với sự tham gia của NSND Trung Anh, NSƯT Linh Huệ, Quách Thu Phương, Hoàng Hà, Thanh Sơn, Lan Phương, Bình An, Yến My…, bộ phim không chỉ gây chú ý bởi ý tưởng siêu thực mà còn đặt ra câu hỏi về sự hữu hạn của đời người và ý nghĩa của tình mẫu tử.

“Lời hứa đầu tiên”: Lần đầu phim Việt kể về đời sống hoa hậu

Nếu "Đồng hồ đếm ngược" xoáy sâu vào ranh giới sinh - tử, thì "Lời hứa đầu tiên" của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu lại mở ra thế giới phía sau ánh hào quang sắc đẹp, đề tài lần đầu được khai thác trực diện trong phim truyền hình Việt.

Bộ phim theo chân Vi Minh, một cô gái trẻ bước vào hành trình chinh phục danh hiệu, để rồi phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và những đánh đổi khốc liệt. Đằng sau sàn catwalk rực rỡ là những góc khuất của tham vọng, niềm tin và tình thân.

Các nghệ sĩ trong phim "Lời hứa đầu tiên".

Lần đầu tham gia diễn xuất truyền hình, Á hậu Quỳnh Anh thừa nhận vai diễn khác hoàn toàn con người ngoài đời: “Nhân vật khiến tôi phải thay đổi rất nhiều. Đây là một trải nghiệm giúp tôi trưởng thành hơn, cả trong diễn xuất lẫn cách nhìn về nghề”.

Cô cho rằng bộ phim phản ánh khá sát những gì người đẹp phải trải qua: “Sắc đẹp không chỉ là xuất hiện lung linh trên sân khấu. Đằng sau đó là rất nhiều áp lực, khó khăn và cả những đánh đổi mà không phải ai cũng nhìn thấy”.

Bên cạnh bối cảnh đô thị hiện đại, phim còn đưa khán giả đến với không gian thiên nhiên miền núi Tây Bắc, khai thác nét văn hóa và đời sống bản địa, góp phần tạo chiều sâu và sự đối lập cho câu chuyện.

“Lửa trắng”: Cuộc chiến ma túy nhìn từ nội tâm con người

Lửa trắng của đạo diễn Bùi Quốc Việt là mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba mở màn, khai thác đề tài chống ma túy nhưng theo cách tiếp cận khác biệt. Phim không sa đà vào các pha truy bắt thuần hành động mà tập trung vào cuộc chiến nội tâm của những con người nằm trong vòng xoáy tội ác.

Bộ phim tái hiện thế giới ngầm nơi đường dây ma túy vận hành như một tập đoàn đa cấp toàn cầu, tinh vi và nguy hiểm. Nhân vật trung tâm là những trinh sát nằm vùng buộc phải đánh đổi danh tính, niềm tin và cả nhân tính để chạm tới lõi tội ác.

Các nghệ sĩ trong phim "Lửa trắng".

Được thực hiện với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, "Lửa trắng" hướng tới tính chân thực trong từng chi tiết. Dàn diễn viên như Duy Hưng, Việt Hoa, Thu Quỳnh, NSƯT Hồ Phong… góp phần tạo nên không khí căng thẳng, gai góc cho bộ phim.

Những bộ phim đầu tiên như "Đồng hồ đếm ngược", "Lời hứa đầu tiên" và "Lửa trắng" được kỳ vọng sẽ mở đường cho một giai đoạn mới của phim truyền hình Việt trong năm 2026, với những câu chuyện cô đọng, chặt chẽ và giàu dư âm.