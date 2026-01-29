Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine tuyên bố tấn công hàng loạt sân bay Nga, gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, trong năm 2025, các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tầm xa nhằm vào sân bay quân sự của Nga, gây thiệt hại nghiêm trọng về trang thiết bị và làm suy yếu năng lực phòng không, không quân của Moscow.

Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Lực lượng đặc nhiệm Alpha đã chứng minh hiệu quả của chiến dịch tấn công tầm xa khi thực hiện tập kích 5 sân bay quân sự trên lãnh thổ Nga. Đây là những sân bay được Nga sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Thống kê từ SBU cho biết các cuộc tấn công đã phá hủy và làm hư hại 15 máy bay trong đó gồm: Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31, 3 trực thăng Mi-28, Mi-26, Mi-8 và 1 máy bay vận tải An-26.

SBU ước tính tổng giá trị thiệt hại về trang thiết bị và cơ sở hạ tầng vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhắm vào kho đạn dược và kho nhiên liệu của Nga.

Cơ quan An ninh Ukraine nhấn mạnh, nhờ những cuộc tấn công này, cường độ triển khai máy bay chiến đấu của Không quân Nga ở một số khu vực trên chiến tuyến đã giảm đáng kể. Việc phá hủy máy bay ngay tại sân bay trên lãnh thổ Nga đã chứng minh hiệu quả của chiến dịch tấn công phủ đầu, không cần chờ đối phương cất cánh để phóng tên lửa.

SBU lưu ý rằng, mỗi cuộc tấn công thành công vào sân bay quân sự Nga làm gián đoạn kế hoạch không kích quy mô lớn. Đồng thời khẳng định chiến dịch phi quân sự hóa các sân bay Nga vẫn đang được tiến hành liên tục, cả ngày lẫn đêm.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, các đơn vị SBU cũng tuyên bố đã phá hủy 311 hệ thống phòng không của Nga, với tổng giá trị thị trường ước tính vượt quá 4 tỷ USD.

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Nga #sân bay #tấn công #thiệt hại #xung đột #cơ sở hạ tầng

