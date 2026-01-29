Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Máy bay quân sự Thái Lan rơi, hai phi công thiệt mạng

Thái An

TPO - Một máy bay quân sự AT-6 thuộc Không quân Hoàng gia Thái Lan gặp nạn và rơi xuống khu vực rừng núi tại huyện Chom Thong, tỉnh Chiang Mai, vào sáng nay (29/1), trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, khiến hai phi công thiệt mạng.

Theo các báo Thái Lan, tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 sáng theo giờ địa phương. Chiếc máy bay rơi tại khu vực Baan Huai Fang, xã Mae Soi, một vùng núi rừng hiểm trở, cách xa khu dân cư, khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn .

Báo Thai Rath, Matichon Amarin TV cho biết, chiếc AT-6 đang tham gia chuyến bay huấn luyện thường lệ thì bất ngờ mất kiểm soát và rơi xuống khu rừng. Nhân chứng địa phương nói rằng, họ nhìn thấy khói và lửa bốc lên từ khu vực núi ngay sau khi nghe thấy tiếng động lớn trên không trung .

Lực lượng cứu hộ, quân đội, cảnh sát địa phương và kiểm lâm đã được điều động khẩn cấp tới hiện trường. Do địa hình dốc và rừng rậm, các đội cứu nạn phải di chuyển bằng đường bộ kết hợp đi bộ để tiếp cận vị trí máy bay rơi.

img-3334.jpg
Chiếc máy bay AT-6 rơi và bốc cháy. Ảnh: Thai Rath.

Đến trưa nay 29/1, nhiều cơ quan truyền thông Thái Lan dẫn nguồn chính thức xác nhận hai phi công trên máy bay đã thiệt mạng tại hiện trường. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố, trong khi Không quân Thái Lan cho biết sẽ thông báo sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết với gia đình họ.

Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh, không có thiệt hại đối với người dân hay tài sản dưới mặt đất, do khu vực rơi là rừng núi, thưa dân cư.

img-3336.jpg
Thái Lan là nước ngoài đầu tiên mua máy bay AT-6 của Mỹ, theo Defense News.

Máy bay huấn luyện kiêm tấn công hạng nhẹ

AT-6 là loại máy bay huấn luyện kiêm tấn công hạng nhẹ, được Không quân Thái Lan sử dụng cho huấn luyện phi công và một số nhiệm vụ hỗ trợ.

Sau vụ tai nạn, Không quân Hoàng gia Thái Lan tuyên bố rà soát quy trình huấn luyện và kỹ thuật đối với dòng máy bay này, đồng thời thành lập ủy ban điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tính đến trưa 29/1, nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được công bố. Các giả thuyết ban đầu, bao gồm sự cố kỹ thuật hoặc điều kiện bay, đang được xem xét. Giới chức Thái Lan cho biết kết quả điều tra chính thức sẽ được công bố sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu từ hiện trường và hồ sơ kỹ thuật của máy bay.

Trưa nay 29/1, hãng Xinhua là một trong những cơ quan truyền thông quốc tế đầu tiên đưa tin về vụ việc, cho biết một máy bay quân sự AT-6 đã rơi tại Chiang Mai, số thương vong ban đầu chưa rõ. Sau đó, báo chí Thái Lan đã cập nhật chi tiết và xác nhận con số thương vong.

Thái An
#Rơi máy bay #không quân #phi công #quân sự #thiệt mạng

Cùng chuyên mục