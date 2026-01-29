Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 của Hà Nội

TPO - Trưa nay (29/1), Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến thăm dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, một công trình được Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đồng tài trợ.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nói chuyện với các kỹ sư tại dự án metro số 3 ở khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Nhật Minh

Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Việt Nam từ ngày 28 - 29/1. Sáng nay, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã dự lễ đón và hội đàm do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.

Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, với điểm đầu là ga Nhổn và kết thúc là ga Hà Nội, là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và nâng cao chất lượng môi trường đô thị.

Hình ảnh trong chuyến thăm. Ảnh: Nhật Minh

Phát triển hạ tầng, bao gồm các tuyến metro đô thị, giao thông xanh, đường sắt, cảng biển, sân bay, đường sắt cao tốc, là lĩnh vực mà EU nhận thấy còn nhiều tiềm năng và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Cao ủy EU phụ trách hạ tầng dự kiến sắp có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam để trao đổi về hợp tác cụ thể, bao gồm hợp tác với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và các dự án song phương với các nước thành viên EU.