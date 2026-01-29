Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng 29/1, trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh, có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

tp-14-1349.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí thiêng liêng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

tp-16-7800.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng, hạnh phúc và tự hào về Bác; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

tp-17-5999.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác.

Ghi sổ lưu niệm tại Khu Di tích Kim Liên, Tổng Bí thư bày tỏ niềm xúc động và thành kính sâu sắc khi về thăm quê hương làng Sen - nơi đã hun đúc nên một nhân cách lớn, từ đó tỏa sáng con đường cứu nước, cứu dân, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia tiên của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác thể hiện tình cảm thiêng liêng và sự tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, song thân phụ mẫu, anh chị em ruột và những người thân trong gia tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các tướng lĩnh hy sinh trận mạc cùng hồn thiêng sông núi.

tp-12-9534.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong.

Tại Di tích Quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 1942), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương.

tp-20-1579.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân 217 liệt sĩ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh.

Trong giờ phút thiêng liêng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao và những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong và các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Với 40 tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng và cả tính mệnh của mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

tp-19-7513.jpg
tp-13-8220.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tại mộ tập thể các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930.

Tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân 217 liệt sĩ ngã xuống ngày 12/9/1930 tại cuộc biểu tình lịch sử của hàng ngàn nông dân và các liệt sĩ cách mạng tiền bối, trong phong trào đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.

Thu Hiền - Ngọc Tú
#Chủ tịch Hồ Chí Minh #Tổng Bí thư Tô Lâm #Đảng Cộng sản Việt Nam #Kim Liên #Nghệ An

