Xã hội

Google News

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Luân Dũng - Như Ý
TPO - Sáng 6/1, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Đoàn đại biểu do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Ngày 6/1/1946 là mốc son đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu phổ thông, trực tiếp bầu ra Quốc hội.

Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử không chỉ khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy cách mạng sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đặt nền móng vững chắc cho một mô hình Nhà nước của Nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

61qh3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý
61qh4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý
61qh5.jpg
Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong những bước ngoặt của lịch sử.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội luôn làm tròn sứ mệnh cao cả, nơi hội tụ trí tuệ, tinh thần đoàn kết, dân chủ với những quyết định, những quyết sách chính xác, kịp thời trên cả ba phương diện lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

61qh1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu đặt vòng hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn. Ảnh: Như Ý

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đồng thời, tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Luân Dũng - Như Ý
