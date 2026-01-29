Thủ tướng: Nghiên cứu phát động phong trào thi đua về phát triển kinh tế tư nhân

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả của kinh tế Nhà nước, phong trào xây dựng xã, phường, đặc khu an toàn, hạnh phúc, không có ma túy, không có tội phạm…

Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo

Sáng 29/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phiên họp xem xét kế hoạch phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh"; xem xét đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Tại phiên họp, Hội đồng đã thảo luận, thống nhất về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, hưởng ứng tinh thần hành động của Đại hội Đảng lần thứ XIV và triển khai ngay Nghị quyết Đại hội, với phương châm "làm việc nào dứt việc đó, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm thước đo", Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai ngay công tác thi đua, khen thưởng.

Nhấn mạnh 9 định hướng lớn đối với phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ - cơ quan Thường trực của Hội đồng, xây dựng chương trình hành động triển khai, hoàn thành trong tháng 2/2026.

"Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái"

Với quan điểm "thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái", Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua đã phát động trước đây, đồng thời phát động các phong trào thi đua mới phù hợp với bối cảnh mới, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: VGP

Các phong trào phải được sự tham gia của toàn dân và mọi người được hưởng thụ; góp phần "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân; xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân văn, hòa bình, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các phong trào đi vào những vấn đề mới, vấn đề khó, hướng tới chủ động nắm bắt và thực hiện 5 chiến lược: Hoàn thiện thể chế chiến lược; huy động nguồn lực chiến lược; đầu tư hạ tầng chiến lược; phát triển công nghệ chiến lược; giữ cân bằng chiến lược.

Nhất trí với việc phát động phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh", Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả của kinh tế nhà nước; phong trào xây dựng xã, phường, đặc khu an toàn, hạnh phúc, không có ma túy, không có tội phạm…