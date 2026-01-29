Khen thưởng người dân hỗ trợ phi công trong vụ tai nạn máy bay quân sự ở Đắk Lắk

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhiều người dân phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ phi công gặp nạn trong vụ rơi máy bay huấn luyện YAK-130.

Sáng 29/1, đại diện Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, Trường Sĩ quan Không quân đến thăm, trao giấy khen, trao quà tặng gia đình em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11B6, Trường THPT Nguyễn Văn Linh) và gia đình ông Nguyễn Công (ở cùng khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp) vì thành tích tiêu biểu trong tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn trong vụ tai nạn bay xảy ra ngày 28/1/2026 của Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân.

maybay2.jpg
Đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân đến nhà khen thưởng, tặng quà em Nguyễn Thành Khang (thứ 3 bìa phải) và ông Nguyễn Công (thứ 5 bìa trái).

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp nghĩa tình quân dân, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận kịp thời của Quân chủng, nhà trường và đơn vị đối với tinh thần trách nhiệm và hành động nhân văn, can đảm của một học sinh phổ thông khi sẵn sàng cứu giúp phi công gặp nạn.

Thiếu tướng Ngô Quốc Chung - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, khẳng định: Hành động của em Nguyễn Thành Khang không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống “Quân với dân một ý chí”, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần xung kích của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

maybay1.jpg
Vị trí phi công Đinh Thành Trung nhảy dù an toàn xuống nhà em Nguyễn Thành Khang.

Thiếu tướng Ngô Quốc Chung cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương phường Hòa Hiệp, các thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Văn Linh đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho các đơn vị của Quân chủng đóng quân trên địa bàn.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, em Nguyễn Thành Khang xúc động bày tỏ: “Khi biết xảy ra tai nạn, em chỉ nghĩ đơn giản là mình phải làm điều gì đó có ích để giúp đỡ chú phi công. Em không nghĩ đó là việc lớn lao hay thành tích gì, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các chú bộ đội”.

maybay3.jpg
Đại diện UBND, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp cũng đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh trao giấy khen cho em Nguyễn Thành Khang (thứ 2, bìa phải).

Trước đó, chiều 28/1, đại diện UBND, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp cũng đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh (khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp) trao Giấy khen tặng em Nguyễn Thành Khang. Em Khang là người đầu tiên kịp thời tiếp cận, hỗ trợ Trung úy, phi công Đinh Thành Trung sau khi anh nhảy dù tiếp đất an toàn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Trung úy, phi công Đinh Thành Trung (Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân) điều khiển máy bay huấn luyện YAK-130 cất cánh lúc 7h27 thì gặp sự cố kỹ thuật, mất liên lạc lúc 7h44 sáng 28/1. Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư và bật dù thoát hiểm an toàn. Máy bay sau đó va vào núi Hòn Vinh (thuộc khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không gây thiệt hại về người và tài sản.

Lữ Hồ
#Đắk Lắk #phi công #máy bay YAK-130 #cứu hộ #học sinh #quân chủng phòng không #trung đoàn 940 #khen thưởng

