Ukraine sắp nhận thêm máy bay chiến đấu từ Pháp

Quỳnh Như

TPO - Ukraine đang kỳ vọng sớm nhận thêm các máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 cùng tên lửa do Pháp sản xuất nhằm tăng cường năng lực không quân.

Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết Paris có thể sớm bàn giao một lô tên lửa mới cho các hệ thống phòng không của Kiev, đồng thời cung cấp thêm máy bay Mirage 2000-5.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận thêm máy bay, bởi điều này sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực không quân", ông Fedorov nói, song không nêu rõ số lượng hay thời điểm bàn giao.

Theo ông Fedorov, Ukraine kỳ vọng Pháp hỗ trợ tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không SAMP/T và Crotale, cũng như các loại vũ khí tầm xa khác.

"Tôi rất biết ơn sự sẵn sàng của Pháp trong việc cung cấp thêm tên lửa do nước này sản xuất trong thời gian tới", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov nhấn mạnh.

image.jpg

Tháng 2/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khi đó là ông Sebastien Lecornu tuyên bố, Ukraine đã nhận được máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên từ Pháp. Quan chức này không nêu rõ số lượng máy bay Mirage 2000 được giao trong đợt đầu tiên. Tuy nhiên, các thông tin trước đó từ truyền thông phương Tây cho rằng, Ukraine có thể nhận được ba máy bay như vậy.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, máy bay Mirage 2000-5F do Pháp cung cấp đã được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu, bao gồm cả tấn công các mục tiêu chiến lược. Được trang bị hệ thống dẫn đường và radar hiện đại, máy bay này đã tăng cường đáng kể tiềm lực không quân của Ukraine.

Mirage 2000 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4, do nhà sản xuất máy bay Dassault Aviation thiết kế và phát triển. Máy bay phục vụ trong lực lượng không quân Pháp từ năm 1984.

Tiêm kích có thể bay với tốc độ tối đa 2.530 km/h, trần bay 17 km và phạm vi hoạt động lên đến 3.335 km. Mirage 2000 có trọng lượng rỗng 7,5 tấn, tổng trọng lượng cất cánh 17 tấn, được thiết kế để có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau.

Ukraine đã nhận được Mirage 2000-5F - phiên bản cải tiến của Mirage 2000, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Mirage 2000-5F được trang bị hệ thống radar tiên tiến để phát hiện và tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #Pháp #Mirage 2000 #phòng không #tên lửa #quốc phòng #máy bay chiến đấu #xung đột Nga-Ukraine

