Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo sẽ tấn công nếu Iran không đàm phán

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và tiến tới thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không đợt tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tehran đáp trả bằng lời đe dọa sẽ tấn công trả đũa Mỹ, Israel và các bên liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ‘ngồi vào bàn’ và đàm phán một thỏa thuận công bằng, bình đẳng - KHÔNG VŨ KHÍ HẠT NHÂN - một thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên. Thời gian không còn nhiều, vấn đề thực sự cấp bách", Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 28/1.

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông, ông Trump nhấn mạnh, rằng cảnh báo gần đây nhất của ông với Iran đã dẫn tới một cuộc tấn công quân sự vào tháng 6 năm ngoái.

“Đợt tấn công tiếp theo sẽ tồi tệ hơn nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa”, Tổng thống Trump viết, đồng thời nhắc lại một “hạm đội” của Mỹ đang tiến về phía Iran.

Đáp lại, ông Ali Shamkhani - cố vấn của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, tuyên bố trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Mỹ sẽ khiến Iran nhắm vào Mỹ, Israel và các bên ủng hộ họ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng cảnh báo trên mạng xã hội, rằng các lực lượng vũ trang Iran “đã sẵn sàng, với ngón tay đặt trên cò súng, để đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ BẤT KỲ hành động xâm lược nào”.

Tuy nhiên, ông Araqchi nói thêm: “Iran luôn hoan nghênh một THỎA THUẬN HẠT NHÂN cùng có lợi, công bằng và bình đẳng, trên cơ sở bình đẳng, không ép buộc, đe dọa hay hăm dọa, bảo đảm quyền của Iran đối với công nghệ hạt nhân hòa bình, và cam kết KHÔNG VŨ KHÍ HẠT NHÂN”.

Ông Araqchi xác nhận không liên lạc với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong những ngày gần đây và cũng không đề nghị đàm phán, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 28/1.

Ông Trump cho biết lực lượng hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang tiến gần Iran. Hai quan chức Mỹ cho biết tàu Lincoln cùng các tàu hộ tống đã tới Trung Đông.

Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa can thiệp nếu Iran giết hại người biểu tình, nhưng đợt biểu tình trên toàn quốc đã lắng xuống.

Ông cũng nói Mỹ sẽ hành động nếu Tehran nối lại chương trình hạt nhân sau các cuộc không kích năm ngoái mà lực lượng Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran.

Cũng trong ngày 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước một ủy ban Quốc hội Mỹ, rằng chính quyền Iran có lẽ đang ở trạng thái "yếu nhất" từ trước đến nay và nền kinh tế nước này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ông dự đoán các cuộc biểu tình trên đường phố sẽ bùng phát trở lại.

Tuy nhiên, theo nhiều báo cáo tình báo của Mỹ, dù tình hình kinh tế khó khăn, bộ máy lãnh đạo của Iran vẫn vững chắc và không xuất hiện rạn nứt lớn, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Liên minh châu Âu (EU) được nói là sắp đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố, sau khi Pháp tuyên bố sẽ ủng hộ động thái này.

Các ngoại trưởng EU sẽ họp tại Brussels trong ngày 29/1 và dự kiến phê chuẩn biện pháp trừng phạt mới để đáp trả việc Iran trấn áp biểu tình.