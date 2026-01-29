Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Syria thăm Nga để bàn về các căn cứ quân sự

Bình Giang

TPO - Tổng thống lâm thời Syria vừa đến Mátxcơva để thực hiện chuyến thăm Nga thứ 2 của ông trong vòng chưa đầy 4 tháng, với trọng tâm của chương trình nghị sự là tương lai của các căn cứ quân sự Nga tại Syria.

ap26028502222646.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với Tổng thống Syria tại Điện Kremlin, ngày 28/1.
﻿(Ảnh: AP)

Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa lần đầu tiên thăm Nga vào tháng 10/2025. Ông đã lãnh đạo một cuộc tấn công nhanh chóng của phe nổi dậy vào tháng 12/2024, lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad, người đã nhận được sự ủng hộ của Nga trong nhiều năm nội chiến tàn khốc.

Nga đã tiếp nhận ông Assad và gia đình sau khi ông rời khỏi đất nước.

Sau khi lên nắm quyền, ông Ahmad al-Sharaa thể hiện sẵn sàng phát triển quan hệ với Nga, với mong muốn điều này sẽ hữu ích cho nỗ lực tái thiết đất nước bị tàn phá trong chiến tranh và đa dạng hóa chính sách đối ngoại.

Trong khi đó, việc giữ lại các căn cứ hải quân và không quân trên bờ biển Syria là điều quan trọng đối với Nga, để có thể duy trì hiện diện quân sự ở Địa Trung Hải. Nga bày tỏ sẵn sàng đàm phán thỏa thuận với Syria để duy trì căn cứ không quân Hmeimim và tiền đồn hải quân ở Tartus.

Trước cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống al-Sharaa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Tất cả các vấn đề liên quan đến hiện diện quân sự của chúng tôi ở Syria sẽ được thảo luận trong cuộc gặp”.

Trong những ngày gần đây, lực lượng Nga bắt đầu rút khỏi các vị trí ở vùng đông bắc Syria, nơi vẫn do lực lượng dân chủ Syria của người Kurd kiểm soát. Nhóm này đã mất phần lớn lãnh thổ trong một cuộc tấn công của lực lượng chính phủ.

Bình Giang
AP
#Syria #Tổng thống Syria #Nga #Tổng thống Putin #Tình hình hình Syria

