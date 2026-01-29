Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ trả tự do cho các thủy thủ Nga

Minh Hạnh

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova - cho biết, chính quyền Mỹ đã trả tự do cho hai thủy thủ người Nga bị bắt giữ hồi đầu tháng này khi Washington thu giữ tàu chở dầu được cho là có liên quan đến Venezuela.

6979df47203027731f111503.jpg
Tàu chở dầu Marinera. (Ảnh: Getty Images)

Hai thủy thủ này là thành viên thủy thủ đoàn tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga. Con tàu bị thu giữ vào ngày 7/1 ở Bắc Đại Tây Dương sau khi bị Mỹ theo dõi từ vùng biển Caribe.

Các quan chức Mỹ cáo buộc con tàu, được một thương nhân tư nhân thuê, đã vi phạm lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Venezuela.

Theo các báo cáo truyền thông, tàu Marinera có thủy thủ đoàn gồm 28 người, trong đó có 6 người Georgia, 17 người Ukraine, 3 người Ấn Độ và 2 người Nga.

Mátxcơva lên án vụ bắt giữ là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật hàng hải quốc tế, và yêu cầu Mỹ thả các thủy thủ bị giam giữ.

Trả lời báo giới ngày 28/1, bà Zakharova xác nhận “hai thủy thủ đã được trả tự do và đang trên đường trở về Nga”.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela trong nhiều tuần qua, sau khi thu giữ ít nhất 7 tàu chở dầu mà họ cho là vi phạm lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt đã được nới lỏng sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và tiến hành đối thoại với lãnh đạo lâm thời Delcy Rodriguez.

Ngày 27/1, Reuters đưa tin Mỹ đang chuẩn bị cấp phép mở đường cho việc nới lỏng cùng lúc nhiều lệnh trừng phạt thay vì các lệnh miễn trừ riêng lẻ như trước đây.

Minh Hạnh
RT
#Venezuela #tàu chở dầu #Nga #Mỹ #thủy thủ

