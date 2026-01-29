Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Tối 28/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo; phía EU có Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier.

Tháp tùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam có Trưởng ban Cố vấn Đối ngoại, Văn phòng Chủ tịch Anna-Maria Boura; Cố vấn Đối ngoại, Văn phòng Chủ tịch Veronika Şentürk Musilová; Người Phát ngôn, Văn phòng Chủ tịch Maria Tomasik.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và EU vừa kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

“EU cam kết tăng cường và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Việt Nam, dựa trên các giá trị và mục tiêu chung. Trong 35 năm qua, quan hệ đối tác của chúng ta đã phát triển về chiều sâu và tham vọng. Tôi rất vinh dự được đến thăm Việt Nam nhân dịp đánh dấu nâng cấp quan hệ EU- Việt Nam lên Đối tác Chiến lược toàn diện”, Chủ tịch António Costa phát biểu trước chuyến thăm.

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ông cũng dự kiến sẽ đến thăm dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, do Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đồng tài trợ.