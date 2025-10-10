EU hỗ trợ Việt Nam 430 triệu euro cho dự án thủy điện Bắc Ái

TPO - Trong khuôn khổ Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) lần thứ hai tại Brussels, Bỉ, Liên minh châu Âu (EU) công bố gói hỗ trợ trị giá 430 triệu euro nhằm thúc đẩy dự án Thủy điện tích năng Bắc Ái của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Cao ủy phụ trách năng lượng EU Jozef Síkela cùng đại diện các quốc gia, đối tác tham dự sự kiện ngày 9/10.

Lễ công bố gói hỗ trợ của EU cho Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái. Ảnh: BTC Diễn đàn

Phát biểu tại lễ công bố, Cao ủy Jozef Síkela nhấn mạnh Dự án thủy điện Bắc Ái là nền tảng quan trọng trong nỗ lực chung của Việt Nam và châu Âu nhằm xây dựng hệ thống năng lượng xanh, ổn định và bền vững, đồng thời thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Dự án thủy điện tích năng Bắc Ái được kỳ vọng sẽ tăng cường ổn định cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện mở rộng quy mô phát triển năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon và phát triển bền vững của Việt Nam.

Gói hỗ trợ 430 triệu euro nằm trong khuôn khổ hợp tác của Team Europe, bao gồm EU, các quốc gia thành viên và các tổ chức tài chính phát triển của châu Âu.

Trong giai đoạn 2021–2027, EU cam kết hỗ trợ Việt Nam ít nhất 293 triệu euro, cùng với tổng đóng góp của các đối tác châu Âu đạt hơn 2,8 tỷ euro trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Sẵn sàng hỗ trợ đối phó bão lũ

Nhân dịp tham dự diễn đàn, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp bà Teresa Ribera - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban châu Âu (EC) phụ trách chuyển đổi xanh, công bằng và cạnh tranh, tại trụ sở EC.

Phó Chủ tịch Teresa Ribera chúc mừng và bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là tăng trưởng GDP đạt 8% trong bối cảnh có nhiều khó khăn quốc tế và trong nước.

Phó Chủ tịch EC cũng bày tỏ chia sẻ với những tổn thất mà đất nước và người dân Việt Nam đang phải trải qua do bão lũ; bày tỏ EU sẵn sàng hỗ trợ, không chỉ ở khía cạnh cứu trợ mà hai bên cần hợp tác nâng cao năng lực cảnh báo sớm và phòng tránh thiên tai, qua đó giảm thiểu tổn thất và rủi ro trước các thảm họa thiên nhiên. EU tự tin là một đối tác tiềm năng, hiện đang nắm các công nghệ tiên tiến vệ tinh, thăm dò địa chất cũng như quản lý khủng hoảng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh ý tưởng hợp tác về ứng phó thảm họa thiên tai và hỗ trợ cứu hộ cứu nạn của EU; đồng thời cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác về lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng đề nghị EU hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong kiểm soát phát thải khí nhà kính và xem xét lộ trình áp dụng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) hợp lý, mang tính hỗ trợ đối với các nước đang phát triển, giúp quá trình thích ứng diễn ra công bằng và bền vững.