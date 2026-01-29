Greenland vạch 'lằn ranh đỏ' với Mỹ, kêu gọi tăng cường an ninh Bắc Cực

TPO - Thủ hiến Greenland nhấn mạnh, có những "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua trong các cuộc thảo luận với Mỹ. Nhưng ông thừa nhận cần phải nỗ lực hơn nữa để tăng cường an ninh trong khu vực trước những hành động từ Nga.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến Paris gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để kêu gọi sự ủng hộ, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn sáp nhập hòn đảo vốn là vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch trong nhiều thế kỷ.

"Chúng tôi đang chịu áp lực, áp lực nghiêm trọng. Chúng tôi đang cố gắng chống đỡ và cố gắng trấn an người dân của mình, những người đang sợ hãi", Thủ hiến Nielsen nói ngày 28/1 trong chuyến thăm Pháp. Nhưng ông cũng nhấn mạnh: "Chúng ta cần tăng cường giám sát và an ninh trong khu vực vì cách hành xử hiện tại của Nga”.

Các cuộc đàm phán giữa Greenland, Đan Mạch và Mỹ dự kiến ​​sẽ diễn ra để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Thủ hiến Nielsen cho biết, Greenland có một số "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua. Dù vậy, ông vẫn hy vọng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó, mà không tiết lộ cụ thể.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tại Paris ngày 28/1. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp chia sẻ quan điểm cần thiết phải tăng cường quốc phòng ở Bắc Cực: "Với lập trường của Nga ở vùng Bắc Cực, sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc và những hậu quả chiến lược của sự xích lại gần nhau này, chúng tôi nhất trí về việc cần thiết phải tăng cường tư thế phòng thủ ở Bắc Cực. Chúng tôi sẵn sàng tham gia”.

Đề nghị sáp nhập Greenland của Mỹ đã làm lung lay quan hệ xuyên Đại Tây Dương và thúc đẩy nỗ lực của châu Âu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, ngay cả khi ông Trump đã rút lời đe dọa áp thuế và loại trừ khả năng chiếm Greenland bằng vũ lực.

Theo Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen, cuộc khủng hoảng đã cho thấy đa số người châu Âu có cùng quan điểm và có thể đoàn kết để đối phó với các yêu cầu của Tổng thống Mỹ Trump, đặc biệt là mối đe dọa áp thuế bổ sung đối với một số quốc gia châu Âu.

"Tôi nghĩ châu Âu đã rút ra được một số bài học trong vài tuần qua", bà Frederiksen phát biểu tại cuộc họp báo với ông Macron và ông Nielsen.

Nói rằng trật tự thế giới đã thay đổi mãi mãi và đặt câu hỏi về những gì có thể xảy ra ở Washington trong tương lai, bà Frederiksen cho biết, điều quan trọng là châu Âu phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng bà cũng kêu gọi sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương để đối phó với Nga.

“Nếu chúng ta để Nga giành chiến thắng ở Ukraine, họ sẽ tiếp tục. Cách tốt nhất là Mỹ và châu Âu là đoàn kết với nhau”, bà Frederiksen nói.

Một nửa diện tích đất liền ở Bắc Cực là lãnh thổ của Nga. Từ năm 2005, Mátxcơva đã mở cửa trở lại và hiện đại hóa hàng chục căn cứ quân sự thời Liên Xô, cả trên đất liền Bắc Cực và trên các hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía bắc của nước này.

Nga nhiều lần khẳng định, cáo buộc về việc Mátxcơva và Bắc Kinh đe dọa Greenland là những lời đồn thổi sai sự thật nhằm kích động sự hoảng loạn.