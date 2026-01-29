Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thực hư thông tin cấm vượt phải trên đường biển Nha Trang

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông tin cấm ô tô vượt phải trên tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều tài xế e ngại.

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook xuất hiện nhiều video cho rằng ô tô, xe khách không được phép vượt bên phải trên tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Các video này phản ánh dọc hai tuyến đường có nhiều biển báo quy định ô tô chỉ được lưu thông một làn và không được vượt phải; nếu vi phạm sẽ bị lực lượng CSGT xử phạt. Một số ý kiến còn cho rằng quy định này là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, nhất là vào các dịp lễ, Tết bởi đường Trần Phú chỉ có hai làn xe mỗi chiều trong khi mật độ phương tiện rất lớn.

z7478775306011-0bb450752bfb712128ab5b21d9c29d3a.jpg
Nhiều ô tô không dám vượt phải trên tuyến đường Trần Phú.

Ghi nhận thực tế của PV Tiền Phong cho thấy, những ngày gần đây tình trạng ùn ứ thường xảy ra trên tuyến đường này, đặc biệt vào giờ cao điểm và ngày lễ. Phần lớn ô tô đều di chuyển tập trung ở làn bên trái, sát dải phân cách.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang, trên đường Trần Phú không có biển báo cấm vượt bên phải mà chỉ có biển báo chỉ dẫn, trong đó làn bên trái dành cho xe hơi, xe khách, làn bên phải dành cho mô tô, xe máy. "Người lái xe hơi, xe khách cũng không được vượt phải, chỉ được vượt trong một số trường hợp theo Luật Trật tự, an toàn giao thông quy định", lãnh đạo Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang cho hay.

z7480072163430-911605f9c9cf014d1a0b5f96bff72fa3.jpg
Biển báo chỉ làn xe ô tô và làn xe máy, xe đạp trên tuyến đường Trần Phú.

Đường Trần Phú dài khoảng 7km, có hai chiều và mỗi chiều có hai làn xe. Đây là tuyến đường ven biển nhộn nhịp, sôi động và luôn đông du khách, được xem là trung tâm du lịch của Nha Trang.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về việc vượt xe. Theo đó, vượt xe là tình huống giao thông trên đường mà mỗi chiều đường xe chạy chỉ có một làn đường dành cho xe cơ giới, xe đi phía sau di chuyển sang bên trái để di chuyển lên trước xe phía trước.

Trên đường có từ 2 làn đường dành cho xe cơ giới cùng chiều trở lên được phân biệt bằng vạch kẻ đường, xe đi phía sau di chuyển lên trước xe phía trước thì áp dụng quy tắc sử dụng làn đường. Khi vượt các xe phải vượt bên trái. Trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái, thì được vượt về bên phải.

Phùng Quang
#đường Trần Phú #vượt phải #Nha Trang #ùn ứ

