Xã hội

14 lần điều chỉnh tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức trong 20 năm qua

Luân Dũng
TPO - Trong giai đoạn từ năm 2006 đến lần điều chỉnh gần nhất là 1/7/2024, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 13 lần, từ 450 nghìn lên 2,34 triệu đồng. Nếu tính cả đợt điều chỉnh vào tháng 3/2026 tới đây thì trong vòng 20 năm qua, mức lương cơ sở được điều chỉnh tổng cộng 14 lần.

Theo quy định, mức lương cơ sở là mức lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang.

Tại công văn hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu…

291luong.jpg
14 lần điều chỉnh tăng lương cơ sở trong 20 năm qua (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong tháng 3/2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở, đồng thời tiến hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội.

Về mức lương cơ sở, lần điều chỉnh gần nhất được áp dụng từ 1/7/2024. Cụ thể, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng và tăng lương hưu với mức 15%.

Nhìn lại giai đoạn từ 2006 - 2026, trong 20 năm qua, nếu tính cả đợt điều chỉnh tới đây, lương cơ sở đã được trải qua 14 lần điều chỉnh.

Trong đó, vào thời điểm từ 1/10/2006, lương cơ sở đã tăng từ 350 nghìn đồng lên 450 nghìn đồng. Mức tăng 100 nghìn đồng này được áp dụng đến hết tháng 12/2007.

Đến đầu tháng 1/2008, mức lương cơ sở được tiếp tục điều chỉnh lên 540 nghìn đồng. Mức tăng 90 nghìn đồng được áp dụng đến hết tháng 4/2009.

Các lần điều chỉnh lương cơ sở tiếp theo được áp dụng đều trong các năm, từ 2009 đến 2013. Trong đó, mức tăng cao nhất 220 nghìn đồng vào thời điểm 1/5/2012 (tăng từ 830 nghìn lên 1.050 nghìn đồng), áp dụng đến hết tháng 6/2013.

Các lần điều chỉnh lương cơ sở tiếp theo được áp dụng với các mức 1,21 triệu đồng, 1,3 triệu và 1,39 triệu đồng.

Đến thời điểm 1/7/2019, lương cơ sở được điều chỉnh lên mức 1,49 triệu đồng. Do rơi vào thời điểm đại dịch COVID-19, nên mức lương cơ sở này kéo dài tới 4 năm, áp dụng đến hết tháng 6/2023.

Đến thời điểm từ 1/7/2023, lương cơ sở được tiếp tục điều chỉnh lên mức 1,8 triệu đồng. Mức tăng 310 nghìn đồng được áp dụng đến 30/6/2024

Lần điều chỉnh gần đây nhất được áp dụng từ 1/7/2024 với mức tăng 540 nghìn đồng, từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng. Đây cũng là đợt tăng cao nhất trong các lần điều chỉnh lương cơ sở.

Có thể thấy, sự thay đổi mức tăng lương cơ sở là không đồng nhất qua các năm. Mức tăng lương cơ sở còn căn cứ vào tình hình thực tế xã hội, sự phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Do đó, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở ở các giai đoạn, thời điểm khác nhau có thể khác nhau.

Luân Dũng
#lương cơ sở #điều chỉnh lương #Chính phủ #lương hưu #ngân sách #cán bộ #công chức #viên chức

