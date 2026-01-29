Việt Nam nêu quan điểm về việc tham gia Hội đồng Hoà bình Dải Gaza

TPO - Là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đem lại hòa bình bền vững cho Dải Gaza. Việt Nam đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và sẽ tích cực phối hợp với các thành viên khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi về việc Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hoà bình về giải quyết xung đột ở Dải Gaza.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, hướng đến giải quyết các xung đột và bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đem lại hòa bình bền vững cho Dải Gaza, vì lợi ích của nhân dân Palestine, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ kế hoạch hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025, và đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình để triển khai kế hoạch hoà bình này.

“Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các thành viên của Hội đồng Hòa bình trong triển khai kế hoạch hòa bình, qua đó chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và các nghị quyết liên quan của LHQ”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói.

Kêu gọi các bên liên quan không có những hành động leo thang căng thẳng

Trả lời câu hỏi về căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Iran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình hiện nay tại Trung Đông; kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương của LHQ và các nghị quyết liên quan của LHQ, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình, vì an ninh, an toàn, hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Ngày 15/1 vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ban hành khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không có việc cần thiết; các công dân Việt Nam đang ở Iran cần theo dõi thường xuyên thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền nước sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang trong những ngày gần đây, từ khi nổ ra làn sóng biểu tình trên khắp Iran và nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa can thiệp.

Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và tiến tới thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không đợt tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với đợt tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.