Tập huấn PCCC tại chùa Bái Đính đảm bảo an toàn lễ, Tết

Minh Đức
TPO - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND phường Tây Hoa Lư tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và diễn tập phương án chữa cháy, CNCH cho cán bộ, nhân viên Khu du lịch tâm linh Chùa Bái Đính.

Dịp lễ, Tết là thời điểm nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân tăng cao, lượng người tập trung đông tại các cơ sở tôn giáo, khu du lịch tâm linh. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chủ động lập kế hoạch đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC), bảo đảm an toàn về người, tài sản và bảo an toàn tại không gian tín ngưỡng.

screen-shot-2026-01-29-at-112028.png
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh phối hợp với UBND phường Tây Hoa Lư và Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Tràng An tổ chức thực hành phương án chữa cháy và CNCH. Ảnh: Khánh Chi.

Khu du lịch văn hóa tâm linh Chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư) có quy mô lớn, hằng ngày, đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, chiêm bái. Trước thực tế đó, công tác PCCC luôn được Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Tràng An xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặt lên hàng đầu. Về việc này, Ban Giám đốc Công ty đã quán triệt trách nhiệm PCCC tới toàn thể cán bộ, nhân viên, đặc biệt là lực lượng bảo vệ tại chỗ, lực lượng nòng cốt trong phát hiện và xử lý ban đầu các tình huống cháy nổ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về PCCC được thực hiện thường xuyên, giúp cán bộ, nhân viên nắm rõ chức năng, nhiệm vụ và phương án xử lý theo từng khu vực cụ thể.

screen-shot-2026-01-29-at-112036.png
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tân Thanh hướng dẫn trụ trì Chùa Cây Thị thực hành chữa cháy tại chỗ. Ảnh: Khánh Chi.

Ông Lã Mạnh Trực, Tổ trưởng Tổ An ninh, an toàn Khu du lịch văn hóa tâm linh Chùa Bái Đính cho biết, đơn vị đặc biệt chú ý kiểm soát việc đốt vàng mã trong khu vực nội tự; hướng dẫn khách thực hiện nghi lễ đúng nơi quy định, hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Nội dung tập trung vào phổ biến pháp luật về chữa cháy; kỹ năng xử lý sự cố, thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy xách tay, cứu người…Song song với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở thờ tự. Ngoài ra, khu vực xã Tân Thanh hiện có hơn 100 ngôi chùa, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động tín ngưỡng, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do sử dụng nhiều hương, đèn, nến, vàng mã…

Theo Trung tá Hoàng Văn Tường, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tân Thanh, qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, lực lượng chức năng cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại tại các cơ sở thờ tự. Nhiều công trình, hạng mục được xây dựng và đưa vào sử dụng từ lâu nên việc bảo đảm các quy định về đường giao thông, khoảng cách an toàn PCCC còn gặp khó khăn; thiếu các hệ thống PCCC cần thiết như hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động. Trên cơ sở đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tân Thanh đã kiến nghị, hướng dẫn các cơ sở từng bước khắc phục, bổ sung các điều kiện an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn.

Minh Đức
#Phòng cháy chữa cháy tại nơi thờ tự #Tuyên truyền và huấn luyện PCCC #An toàn lễ hội và tín ngưỡng #Kiểm tra #hướng dẫn phòng cháy #Tăng cường công tác PCCC trong khu du lịch

