Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại Đà Nẵng

TPO - Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng khoảng 50 tỷ đồng, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời đang tiếp tục điều tra những người liên quan.

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Đầu năm 2026, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động tinh vi, quy mô lớn. Đơn vị đã báo cáo lãnh đạo và xác lập chuyên án để triệt xóa, bảo đảm ANTT trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Các đối tượng liên quan đường dây. Ảnh: CA

Quá trình xác minh xác định các đối tượng cầm đầu, tổ chức gồm Nguyễn Xuân Quyền (SN 1981) và Nguyễn Hữu Thông (SN 1976), cùng nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố. Từ khoảng tháng 9/2025, Quyền liên hệ qua ứng dụng Telegram để nhận tài khoản cá độ tổng trên một trang mạng, sau đó chia nhỏ, giao cho các đối tượng tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi. Nguyễn Hữu Thông tham gia tổ chức, tiếp tục chia tài khoản cho nhiều người khác và trực tiếp cá độ với số tiền lớn; đồng thời con ruột là Nguyễn Hữu Phương Nam (SN 2003) giúp sức thu, chi tiền thắng thua hằng tuần.

Các tài khoản tiếp tục được chuyển cho nhiều đối tượng khác để đánh bạc; hoạt động cá cược diễn ra nhiều lần, có lần số tiền trên 5 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ thêm nhiều đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng Internet trên địa bàn thành phố.

Hoạt động đánh bạc diễn ra chủ yếu từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, tập trung vào các giải bóng đá trong nước và quốc tế; việc thanh toán thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Hiện 6 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Xuân Quyền, Nguyễn Hữu Thông, Đoàn Sơn, Đinh Thanh Long, Huỳnh Đức Cường và Nguyễn Nhật Phùng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.