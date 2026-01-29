Công an mời đại diện ngân hàng, tiệm vàng đến tuyên truyền chống trộm cướp, lừa đảo

TPO - Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu giao dịch tiền mặt, vàng bạc và tài sản có giá trị gia tăng, nguy cơ phát sinh các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng gia tăng. Trước tình hình này, lực lượng Công an tại TPHCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở.

Công an phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho các ngân hàng, doanh nghiệp, tiệm vàng bạc, đá quý và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Hội nghị diễn ra với sự tham dự của đại diện nhiều đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Lực lượng công an tuyên truyền chống trộm cướp, lừa đảo đến các ngân hàng, doanh nghiệp, chủ tiệm vàng bạc trên địa bàn.

Theo Công an phường Tân Sơn Nhất, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, trực tiếp bố trí cán bộ tham gia, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM nhằm tăng cường chiều sâu chuyên môn, giúp các đơn vị, hộ kinh doanh nhận diện rõ hơn những phương thức, thủ đoạn tội phạm mới, tinh vi thường xuất hiện trong thời điểm cuối năm.

Báo cáo tại chương trình, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh – Trinh sát Đội Hình sự Đặc nhiệm, Phòng PC02, cho biết có thể nhận diện tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng thông qua 3 đặc điểm, gồm ngoại hình (trang phục, vóc dáng); phương thức, thủ đoạn (xâm nhập, dùng vũ khí đe dọa, thời gian thực hiện ngắn); tâm lý và thông tin cá nhân (căng thẳng, vì động cơ tài chính).

Đại úy Thịnh chỉ cách nhận biết đối tượng có nguy cơ đến các chủ doanh nghiệp.

Đặc biệt, các đối tượng thường dùng các mánh khóe như giả danh khách hàng, đối tác, nhân viên giao dịch; lợi dụng sơ hở trong quy trình bảo vệ, phòng cháy chữa cháy; trinh sát từ xa, theo dõi thói quen sinh hoạt, giao dịch và các hình thức lừa đảo công nghệ cao, giả mạo thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở đó, đại diện lực lượng cảnh sát hình sự gợi ý một số biện pháp phòng ngừa ban đầu mà các ngân hàng và cơ sở tài chính có thể triển khai như trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ và bố trí từ 2–3 nhân sự cho mỗi ca trực. Kiểm soát chặt chẽ người ra vào trụ sở, cửa chính do bảo vệ kiểm soát và khách không được tự ý mở. Lắp đặt camera ghi hình, ghi âm nhiều góc, màn hình quan sát đặt ở khu vực công cộng để dễ nhận diện đối tượng.

Bố trí vị trí thủ quỹ, két sắt ngoài tầm với dễ tiếp cận, hoặc sử dụng nhận diện khuôn mặt/thẻ từ để hạn chế người không phận sự. Phân bố nhân sự làm việc ở các vị trí quan sát lẫn nhau, tránh để khu vực tiền mặt dễ tiếp cận từ ngoài. Còi báo động bên trong và ngoài cơ sở để kích hoạt nhanh khi xảy ra tình huống nghi vấn

Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi cùng ngày (sáng 28/1), Công an xã Hiệp Phước phối hợp Agribank Chi nhánh Nhà Bè đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, giúp nạn nhân tránh thiệt hại khoảng 199 triệu đồng.

Công an phát tuyên truyền đến các doanh nghiệp.

Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ nhận được tin nhắn qua mạng xã hội từ tài khoản giả mạo người thân đang ở nước ngoài, với nội dung dụ dỗ “đổi ngoại tệ” và yêu cầu chuyển tiền gấp. Khi người này đến ngân hàng làm thủ tục giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên chủ động tạm dừng giao dịch, đồng thời báo Công an xã Hiệp Phước phối hợp xác minh.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội và đã kịp thời ngăn chặn trước khi tiền bị chuyển đi.

Từ hoạt động tuyên truyền tại cơ sở đến việc xử lý, ngăn chặn kịp thời các vụ việc cụ thể, lực lượng Công an TPHCM đã thể hiện sự chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giúp người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, đón Tết Nguyên đán an toàn, bình yên.