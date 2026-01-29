Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cảnh sát phát hiện bí mật trong bao tải chở trên xe máy giữa phố

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thấy chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển chở bao tải có dấu hiệu nghi vấn nên cảnh sát tiến hành kiểm tra, phát hiện 8 con chó đã chết cùng nhiều tang vật, trong đó có súng bắn chỉa, bình xịt hơi cay...

Sáng 29/1, lực lượng chức năng gồm cảnh sát trật tự, an ninh cơ sở, quân sự, phòng chống tội phạm tiến hành tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Bình Dương, TPHCM.

Quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đi trên mô tô nhãn hiệu Exciter màu đỏ trắng, biển kiểm soát 59Y1-623.89 di chuyển trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (khu phố Hoà Phú 3, phường Bình Dương). Phía trước xe chở 1 bao tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

bd-3.jpg
Lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ được đối tượng
bd.jpg
Hai đối tượng trộm chó bị bắt giữ cùng nhiều tang vật

Tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên đối tượng tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi và tạm giữ được đối tượng liên quan tại đường 51 (khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương).

Qua làm việc nhanh, 2 đối tượng khai tên Ngô Hoàng Thành (SN 1987, ngụ TPHCM) và Võ Quốc Việt (SN 1989, ngụ TP Cần Thơ cũ). Rạng sáng cùng ngày, hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (trộm chó) ở các địa bàn phường Bình Dương và vùng lân cận. Khi đang trên đường trở về thì gặp tổ công tác.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 xe mô tô, 8 con chó đã chết, 2 bình xịt hơi cay, 1 súng bắn chỉa, 2 cây chỉa.

bd-2.jpg
Xe máy do hai đối tượng sử dụng để đi trộm chó
bd-1.jpg
Hai đối tượng cùng tang vật

Công an phường Bình Dương tiến hành lập biên bản vụ việc “trộm cắp tài sản” để tiến hành các hoạt động điều tra tiếp theo quy định của pháp luật.

Hương Chi
#trộm chó #cảnh sát #bảo vệ an ninh #TPHCM #bắt giữ #tang vật #bao tải

Xem thêm

Cùng chuyên mục