Cảnh sát phát hiện bí mật trong bao tải chở trên xe máy giữa phố

TPO - Thấy chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển chở bao tải có dấu hiệu nghi vấn nên cảnh sát tiến hành kiểm tra, phát hiện 8 con chó đã chết cùng nhiều tang vật, trong đó có súng bắn chỉa, bình xịt hơi cay...

Sáng 29/1, lực lượng chức năng gồm cảnh sát trật tự, an ninh cơ sở, quân sự, phòng chống tội phạm tiến hành tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Bình Dương, TPHCM.

Quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đi trên mô tô nhãn hiệu Exciter màu đỏ trắng, biển kiểm soát 59Y1-623.89 di chuyển trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (khu phố Hoà Phú 3, phường Bình Dương). Phía trước xe chở 1 bao tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ được đối tượng

Hai đối tượng trộm chó bị bắt giữ cùng nhiều tang vật

Tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên đối tượng tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi và tạm giữ được đối tượng liên quan tại đường 51 (khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương).

Qua làm việc nhanh, 2 đối tượng khai tên Ngô Hoàng Thành (SN 1987, ngụ TPHCM) và Võ Quốc Việt (SN 1989, ngụ TP Cần Thơ cũ). Rạng sáng cùng ngày, hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (trộm chó) ở các địa bàn phường Bình Dương và vùng lân cận. Khi đang trên đường trở về thì gặp tổ công tác.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 xe mô tô, 8 con chó đã chết, 2 bình xịt hơi cay, 1 súng bắn chỉa, 2 cây chỉa.

Xe máy do hai đối tượng sử dụng để đi trộm chó

Hai đối tượng cùng tang vật

Công an phường Bình Dương tiến hành lập biên bản vụ việc “trộm cắp tài sản” để tiến hành các hoạt động điều tra tiếp theo quy định của pháp luật.