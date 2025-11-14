Cảnh sát giao thông TPHCM kiểm tra taxi phát hiện bí mật bên trong

TPO - Khi kiểm tra hành chính chiếc taxi lưu thông trên đường, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM bất ngờ phát hiện bên trong chứa nhiều thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tài xế khai được một người thuê chở từ tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai.

Chiều 14/11, đại diện Phòng CSGT công an TPHCM cho biết Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Quốc lộ 13 do Đại úy Nguyễn Phước Thọ làm Tổ trưởng phối hợp với công an xã Dầu Tiếng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn xã Dầu Tiếng.

Khi Tổ tuần tra trên tuyến đường Văn Công Khai, ấp Cây Sến, thuộc xã Dầu Tiếng, phát hiện xe taxi mang biển số 50H-771.17 đang lưu thông trên đường hướng từ xã Dầu Tiếng về xã Trừ Văn Thố có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh để dừng phương tiện kiểm tra.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện trên xe taxi chở thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, người điều khiển xe ô tô tên là T.C.T. (SN 1990, quê Tây Ninh). Trong ô tô do T. điều khiển có 20 cây thuốc lá điếu ngoại hiệu JET và 128 cây thuốc lá điếu ngoại hiệu HERO (tổng 1.480 bao thuốc lá). Tất cả số thuốc lá trên đều không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai nhận, số thuốc lá trên là do một người đàn ông tên Thuẫn (chưa rõ nhân thân lai lịch) thuê vận chuyển từ phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh về xã Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai với giá hơn một triệu đồng.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho công an xã Dầu Tiếng để phối hợp tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.