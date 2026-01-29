Phát hiện 'vườn' cần sa ngay trong lòng thành phố Đà Nẵng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tại một căn nhà giữa khu dân cư, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện và bắt đối tượng trồng, tàng trữ, mua bán cần sa quy mô. Hệ thống đèn chiếu sáng, điều hòa hoạt động 24/24 giờ phục vụ việc trồng cần sa cho thấy thủ đoạn tinh vi của đối tượng phạm tội.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa với quy mô lớn nhất trên địa bàn thành phố.

2821914274549348364-1685.jpg
Đối tượng Đỗ Hữu Duy.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/1, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra căn nhà tại số 745 Trường Chinh (phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phát hiện Đỗ Hữu Duy (2003, trú phường Cẩm Lệ) đang có hành vi phân chia ma túy cần sa với số lượng gần 8 kg.

Tiếp tục kiểm tra căn phòng phía sau ngôi nhà, lực lượng Công an phát hiện 51 cây cần sa đang được nuôi trồng. Căn phòng được bố trí trong không gian kín với hệ thống chiếu sáng, tưới nước phục vụ việc chăm sóc cây cần sa.

7cd6cf310650880ed141-5609.jpg
Cần sa được Duy trồng và chăm sóc trong nhà.

Mở rộng đấu tranh, đối tượng Duy khai nhận ngoài địa điểm trên còn thuê và tổ chức trồng cần sa tại căn nhà số 201 Cách Mạng Tháng 8. Tiến hành kiểm tra căn nhà tại số 201 Cách Mạng Tháng 8, lực lượng Công an phát hiện nhiều vật tư, phương tiện dùng để trồng cây cần sa, đồng thời phát hiện 40 cây cần sa với nhiều kích cỡ khác nhau đang được nuôi trồng trong phòng kín, bố trí đèn chiếu sáng và hệ thống điều hòa hoạt động liên tục 24/24 giờ.

3229784367533640690.jpg
Cần sa được trồng trong lồng kính

Duy khai nhận từ đầu tháng 6/2025 đã nảy sinh ý định trồng cần sa để bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội Telegram Duy đã mua hạt giống, tổ chức trồng, chiết cây, thu hoạch và nhiều lần mua bán cần sa với tổng số tiền giao dịch lên đến 112 triệu đồng.

"Vườn" cần sa được đối tượng Duy trồng và chăm sóc trong phòng kín. Video: CA

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là vụ trồng, tàng trữ và mua bán cần sa có quy mô lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn thành phố.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan.

1609395764935222777-1025.jpg
Một số chậu cần sa trong căn phòng kín được Duy trồng và chăm sóc.
Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #ma túy #cần sa #trồng cần sa #bắt giữ #đấu tranh tội phạm

