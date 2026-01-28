Bắt giam kẻ chặn ô tô, dùng mũ bảo hiểm đánh người giữa phố Đà Nẵng

TPO - Một đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên hung hãn chặn đầu ô tô, dùng tay và mũ bảo hiểm tấn công người khác giữa đường phố Đà Nẵng. Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc, khởi tố và bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Ngày 28/1, Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Vũ (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ngô Quang Vũ hành hung tài xế ô tô ngay giữa đường phố Đà Nẵng.

Trước đó vào ngày 22/1, ông Nguyễn Văn Tiến (trú thành phố Huế) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê) thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với Trần Văn Quốc liên quan đến việc tham gia giao thông.

Thấy vậy, Ngô Quang Vũ đã chạy xe máy đến chặn đầu ô tô của ông Tiến rồi dùng tay, mũ bảo hiểm, đánh vào vùng mặt, vai khiến ông này thương tích. Do thời điểm xảy ra vụ việc vào giờ cao điểm đường phố đông đúc, đã gây ra ùn tắc giao thông. Quốc đã chạy đến can ngăn và đề nghị Vũ rời khỏi hiện trường.

Công an thực hiện lệnh bắt đối với Ngô Quang Vũ.

Tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Văn Tiến, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Cơ quan Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Quang Vũ để phục vụ công tác điều tra.