Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Điều chỉnh quy hoạch, Đà Nẵng định hướng lấn biển 1.500ha để phát triển đô thị

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 1.500ha đất lấn biển, tập trung tại phường Thanh Khê. Trong đó, có 600ha đất rừng phòng hộ; đất ở đô thị 300ha; 150ha đất thương mại, dịch vụ; đất công trình giao thông 270ha và 180ha đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng.

UBND thành phố Đà Nẵng đang lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong dự thảo có phương hướng lấn biển và sử dụng mặt nước ven biển.

Theo thuyết trình, Đà Nẵng định hướng sử dụng đất lấn biển gắn với các trục phát triển ven biển từ phường Liên Chiểu đến xã Núi Thành. Đây là các hành lang kinh tế biển có vai trò kết nối vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

image.png
Khu vực vịnh Đà Nẵng nơi quy hoạch sẽ lấn biển.

Trong đó, khu vực Vịnh Đà Nẵng (Liên Chiểu - Thanh Khê - Hải Châu - Sơn Trà) sẽ phát triển hệ thống cảng, logistics Liên Chiểu, các trung tâm dịch vụ thương mại, công cộng ven biển và chuỗi không gian công cộng liên tục. Khu vực Ven biển Mỹ Khê - Non Nước - Điện Ngọc sẽ được Đà Nẵng định hướng phát triển đô thị du lịch chất lượng cao, kết hợp nghỉ dưỡng biển và không gian cảnh quan đặc trưng.

Đối với dải ven biển Hội An - Cửa Đại - Cù Lao Chàm ưu tiên du lịch sinh thái biển - đảo, bảo tồn hệ sinh thái và giảm thiểu các công trình lấn biển quy mô lớn.

Trong khi đó, khu vực Tam Kỳ - Núi Thành sẽ là không gian cảng, công nghiệp sạch gắn với Khu kinh tế mở Chu Lai, kết hợp đô thị, dịch vụ hậu cần.

Tổng diện tích đất có khả năng lấn biển (kể cả các dự án đang chuẩn bị đầu tư) ước 1.200-1.500ha. Trong đó, 35-40% diện tích sẽ dành cho du lịch - dịch vụ; 20-25% cho hạ tầng công cộng, quảng trường, công viên biển; 25-30% cho thương mại, đô thị ven biển; 10% dự phòng cho hạ tầng cảng, logistics và các dự án công ích.

TP Đà Nẵng cũng đưa ra kế hoạch giai đoạn 2026-2030, dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 1.500ha đất lấn biển, tập trung tại phường Thanh Khê. Trong đó, 600ha đất rừng phòng hộ; đất ở đô thị 300ha; 150ha đất thương mại, dịch vụ; đất công trình giao thông 270ha và 180ha đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, quy hoạch này phù hợp với định hướng phát triển đô thị biển, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao. Đồng thời, quy hoạch này cũng bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng không gian sống đô thị ven biển.

Nguyễn Thành
#Phát triển đô thị ven biển Đà Nẵng #Dự án lấn biển và sử dụng mặt nước #Phương hướng quy hoạch 2021-2030 và tầm nhìn 2050 #Phát triển du lịch và dịch vụ ven biển #Bảo tồn hệ sinh thái và du lịch sinh thái #Kết nối vùng kinh tế biển và Tây Nguyên #Hệ thống cảng và logistics Liên Chiểu #Chính sách phát triển đô thị biển bền vững #Lấn biển #Đà Nẵng #Thanh Khê

Xem thêm

Cùng chuyên mục