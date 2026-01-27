Cơ hội vàng đầu tư tại trung tâm Thành phố Huế

Với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản, tiềm năng phát triển hạ tầng và dư địa tăng trưởng còn lớn, TP. Huế đang nổi lên như một điểm sáng đầu tư mới mà ở đó, những sản phẩm độc bản như tổ hợp shophouse hạng sang Hue Legacy Residence mang đến cơ hội đầu tư bền vững cho nhà đầu tư có tầm nhìn.

Tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản TP. Huế

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy bất động sản Huế chính là hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ. Nổi bật là quy hoạch tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua thành phố, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Huế với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. Khi tuyến giao thông chiến lược này đi vào hoạt động, Huế sẽ được nâng tầm vị thế trong mạng lưới liên kết vùng, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ về kinh tế, thương mại và du lịch.

Tuyến đường bộ ven biển dài 115 km sẽ đóng vai trò như “xương sống” kết nối Huế với các địa phương ven biển miền Trung, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương mà còn thúc đẩy du lịch và các dịch vụ phụ trợ. Hạ tầng đột phá là nền tảng vững chắc giúp thị trường bất động sản Huế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Huế đang có động lực tăng trưởng kinh tế - du lịch từ các dự án hạ tầng đột phá. Ảnh: baochinhphu.vn

Bên cạnh hạ tầng, Huế còn được định hướng phát triển các dự án trọng điểm về kinh tế, khu công nghiệp và du lịch nghỉ dưỡng. Với lợi thế là thành phố di sản, trung tâm văn hóa - giáo dục của miền Trung, Huế thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế, đạt 6,3 triệu lượt trong năm 2025, tăng hơn 61% so với cùng kỳ năm trước. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới được quy hoạch cũng góp phần gia tăng nhu cầu về nhà ở, thương mại và dịch vụ, đặc biệt tại khu vực trung tâm.

So với những thị trường đã phát triển nóng như Hà Nội, TP. HCM hay Đà Nẵng, mặt bằng giá bất động sản Huế hiện vẫn ở mức hợp lý. Biên độ tăng giá trong trung và dài hạn được đánh giá cao, nhất là tại những khu vực có vị trí trung tâm, dân cư đông đúc và quỹ đất ngày càng khan hiếm. Đây chính là cơ hội “vàng” cho các nhà đầu tư đón đầu xu hướng.

Hue Legacy Residence - tâm điểm đầu tư giữa trung tâm TP Huế

Với số lượng giới hạn chỉ 42 căn, Hue Legacy Residence là tổ hợp shophouse hạng sang duy nhất nằm trong trung tâm Huế, ngay mặt đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu - khu dân cư lâu đời và sôi động của thành phố. Khu vực này tập trung đông dân cư, sinh viên các trường đại học và du khách, tạo nguồn khách hàng ổn định cho hoạt động thương mại, dịch vụ.

Một lợi thế nổi bật khác của dự án là nằm trên vùng đất cao ráo, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng trong mùa mưa. Yếu tố này giúp bảo toàn giá trị tài sản, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và bền vững - điều mà nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến đổi khó lường hơn.

Hue Legacy Residence vừa là nơi an cư tinh tế, vừa là khu giao thương sầm uất, đem lại giá trị bền vững cho chủ nhân

Bên cạnh vị trí hiếm có, pháp lý vững vàng với sổ đỏ lâu dài và uy tín của chủ đầu tư, Hue Legacy Residence còn ghi điểm nhờ thiết kế mang phong cách châu Âu sang trọng, hiện đại nhưng hài hòa với không gian đô thị Huế. Các căn shophouse được thiết kế tối ưu công năng cho mô hình “vừa ở - vừa kinh doanh”, phù hợp khai thác nhiều loại hình dịch vụ như cửa hàng, văn phòng, showroom, quán cà phê hay spa, đồng thời vẫn đảm bảo không gian sống tiện nghi cho một cộng đồng văn minh, đẳng cấp.

Với sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, số lượng giới hạn, thiết kế tinh tế và tiềm năng tăng giá rõ rệt, Hue Legacy Residence không chỉ là sản phẩm bất động sản để khai thác kinh doanh mà còn là tài sản tích lũy bền vững, gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của TP. Huế. Đây được xem là cơ hội vàng để đón đầu xu hướng cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm chất lượng tại thị trường còn nhiều dư địa như Huế.