Ra mắt bộ sưu tập sản phẩm Loft House dự án La Pura: không gian sống mang tính sưu tầm của chủ nhân có gu

Trần cao 5,4m, thiết kế không gian linh hoạt, số lượng giới hạn, nằm trong đô thị all-in-one cao cấp đầu tiên tại lõi trung tâm Đông Bắc TP.HCM,… là những yếu tố làm nên dấu ấn của “bộ sưu tập” Loft House, vừa ra mắt tại La Pura. Dòng sản phẩm này được phát triển hướng tới tệp chủ nhân luôn tìm kiếm sự khác biệt và có gu, làm dày thêm danh mục trải nghiệm sống cao cấp.

Đại diện nhà phát triển Phát Đạt cho biết, những căn Loft House được bố trí ở tầng 19 của các tháp căn hộ.

Điểm khác biệt lớn nhất của Loft House nằm ở chiều cao trần lên đến 5,4m. Theo đó chủ nhân có thể bố trí không gian linh hoạt, thích hợp với gia đình hiện đại hoặc đa thế hệ. Theo đơn vị thiết kế dự án, việc làm trần cao cũng giúp mang lại hiệu ứng thẩm mỹ tốt dành cho khách hàng, bởi sự kết nối chiều đứng mang lại cảm giác sống đa lớp, đa trải nghiệm, đồng thời đón trọn ánh sáng, gió trời, tạo cảm giác sống tự do, phóng khoáng giữa tầng không.

“Còn gì tuyệt vời hơn khi sau ngày dài làm việc, trở về nhà, mở cửa ra kết nối với thiên nhiên, ôm trọn tầm view Landmark sôi động hay nội khu xanh mát, đóng cửa lại tuyệt đối riêng tư, tận hưởng chất sống riêng của gia đình mình”, đại diện Nhà phát triển La Pura bày tỏ.

Đáng chú ý, với thiết kế linh hoạt sẽ giúp sản phẩm Loft House tạo được dòng sinh lời kép khi có thể cho thuê dạng home-office, studio, hoặc homestay.

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế, các sản phẩm căn hộ có thiết kế đặc biệt, nằm trong khu đô thị quy hoạch hoàn chỉnh, đang được đánh giá cao hơn về khả năng giữ giá và gia tăng giá trị trong dài hạn, có thể làm tài sản tích luỹ cho thế hệ sau.

Không chỉ chinh phục khách hàng bởi thiết kế thông minh, bộ sưu tập căn Loft House còn thừa hưởng hệ tiện ích all-in-one cao cấp bậc nhất lõi trung tâm Đông Bắc TP.HCM. Chỉ một nút bấm, tiếp cận ngay đến hệ tiện ích cao cấp ở tầng 20 như hồ bơi Sky Pool, thác nước thư giãn, sàn thiền và yoga,… Ở tầng thượng, hệ tiện ích được thiết kế phù hợp cho các hoạt động đón nắng sớm, luyện tập và tái tạo năng lượng với khu thể thao ngoài trời, các khu vườn trị liệu và chữa lành,… xu hướng sống ngày càng được nhóm cư dân thành thị ưu tiên.

Đặc biệt, ngay dưới chân tòa tháp là tổ hợp tiện ích khép kín gồm trung tâm thương mại, phố Nhật, phố Hàn, trường học nội khu chuẩn quốc tế, phòng khám Nhật,… đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm cao cấp của chủ nhân.