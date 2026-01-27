Meey Group đón đầu Luật AI, dẫn dắt chuẩn hóa proptech

Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 tạo hành lang pháp lý cho hoạt động phát triển và ứng dụng AI, từ đó mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp công nghệ, bất động sản (proptech) như Meey Group.

Tự tin đón “sóng” AI

Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng và ban hành một đạo luật riêng về AI, khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho chuyển đổi số.

Luật Trí tuệ nhân tạo tạo ra môi trường đáng tin cậy, khuyến khích thương mại hóa AI và thu hút đầu tư. Theo công bố từ Tập đoàn nghiên cứu thị trường (IMARC), thị trường AI tại Việt Nam đạt giá trị 547,1 triệu USD trong năm 2023 và được dự báo sẽ đạt 2,06 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 15,8%. Với khung pháp lý rõ ràng, nhà đầu tư quốc tế và trong nước sẽ an tâm hơn khi rót vốn vào các dự án proptech ứng dụng AI.

Luật cũng định hướng phát triển AI an toàn, có trách nhiệm trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt quan trọng khi AI đang được ứng dụng rộng rãi trong định giá tự động, phân tích thị trường và quản lý tài sản.

Luật Trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp proptech

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Tổng Giám đốc Meey Group chia sẻ: “Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp proptech như Meey Group. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt công nghệ và cam kết phát triển AI minh bạch, bảo vệ dữ liệu người dùng theo đúng quy định của pháp luật”.

Sau hơn 6 năm phát triển, Meey Group đã xây dựng một hệ sinh thái bao gồm nhiều nền tảng phục vụ các phân khúc khác nhau trong chuỗi giá trị bất động sản. Từ tìm kiếm và xác minh thông tin quy hoạch với Meey Map, định giá khách quan với Meey Value, trải nghiệm VR với Meey 3D đến quản lý tài sản và tiếp thị số, hệ sinh thái này đặt nền móng vững chắc cho tính thanh khoản, khả năng mở rộng và tiềm năng định giá đáng kể.

Bà Kiều Anh khẳng định: “Meey Group đã đầu tư sớm vào AI, triển khai các giải pháp định giá tự động, phân tích thị trường, chatbot hỗ trợ khách hàng 24/7. Chúng tôi đã có lợi thế cạnh tranh vì sẵn sàng tuân thủ quy định mới ngay từ khi Luật có hiệu lực”.

3 trụ cột chiến lược nâng tầm Meey Group

Mặc dù có nhiều cơ hội, các doanh nghiệp proptech vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khi triển khai AI. Chi phí tuân thủ là vấn đề đầu tiên, khi doanh nghiệp cần đầu tư thêm cho hệ thống đánh giá, kiểm tra an toàn AI theo yêu cầu của Luật. Ông Rooney từ Savills nhận định rằng việc hạn chế về nguồn điện tại các khu công nghiệp cũng là một thách thức lớn cho việc triển khai AI quy mô lớn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, rào cản lớn hiện nay còn nằm ở hạ tầng dữ liệu chưa đồng bộ, thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng AI, cũng như sự thiếu vắng các cơ sở pháp lý cụ thể cho việc thu thập và xử lý dữ liệu người dùng. Việt Nam đặc biệt thiếu chuyên gia AI kết hợp kiến thức pháp lý, một yêu cầu quan trọng để đảm bảo tuân thủ Luật mới.

Chủ động tâm thế, nguồn lực trước khi Luật có hiệu lực giúp Meey Group nắm lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Ông Trần Chí Hiếu, sáng lập Orion Media, chỉ ra những thách thức lớn mà người làm sale bất động sản đang phải đối mặt trong việc áp dụng AI. Thị trường bất động sản toàn cầu đối mặt với tình trạng dữ liệu rời rạc, khó khai thác, với doanh nghiệp thương mại trung bình sử dụng tới 367 phần mềm khác nhau, tạo ra các kho chứa dữ liệu riêng biệt khó tích hợp. Cạnh tranh gia tăng cũng là thách thức khi sân chơi công bằng hơn sẽ thu hút nhiều đối thủ mới gia nhập thị trường.

Trước bối cảnh mới, Meey Group xác định ba trụ cột chiến lược chính. Thứ nhất, công ty sẽ tăng cường (nghiên cứu và phát triển) R&D về AI phù hợp chuẩn quốc gia, đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển các giải pháp AI tuân thủ đầy đủ quy định của Luật.

Thứ hai, Meey Group sẽ hợp tác với đơn vị nghiên cứu, đại học để phát triển AI có trách nhiệm. Việt Nam đang có dư địa lớn cho sự phát triển của proptech và các ứng dụng AI trong bất động sản. Để tận dụng tối đa cơ hội này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan từ chính phủ, doanh nghiệp đến các tổ chức nghiên cứu. Công ty đang trong quá trình thiết lập quan hệ đối tác với các trường đại học hàng đầu để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu các ứng dụng AI mới.

Thứ ba, Meey Group chuẩn bị cho hội nhập quốc tế với lợi thế pháp lý về AI. Trong tháng 10/2025, công ty đã triển khai một loạt sáng kiến chiến lược tại Hoa Kỳ và Singapore, gặp gỡ các tổ chức tài chính và công nghệ toàn cầu hàng đầu. Tại sự kiện Investor Track do Golden Gate Ventures tổ chức, Meey Group nổi bật là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam duy nhất tham dự, củng cố tầm quan trọng của mình trong mắt cộng đồng đầu tư quốc tế.

“Khung pháp lý mới về AI là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi khi tiếp cận nhà đầu tư quốc tế. Các nhà đầu tư đánh giá cao việc Việt Nam có một trong những luật AI toàn diện nhất khu vực và Meey Group đã sẵn sàng tuân thủ từ ngày đầu tiên. Công ty cam kết duy trì vị thế tiên phong trong ứng dụng AI, có trách nhiệm, minh bạch và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam”, bà Kiều Anh nhấn mạnh.

Chuyển đổi từ một startup trong lĩnh vực công nghệ bất động sản, Meey Group đang phát triển thành một tập đoàn công nghệ với tầm nhìn toàn cầu, mở đường cho mô hình proptech Việt Nam hội nhập sâu vào bối cảnh tài chính và công nghệ quốc tế. Với chiến lược vươn tầm quốc tế, Meey Group khẳng định năng lực nội tại và nhấn mạnh vai trò tiên phong của các doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế số.