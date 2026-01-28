Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cưỡng chế kê biên 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai chiếc túi xách Hermès bạch tạng mà bà Trương Mỹ Lan từng xin Tòa án trả lại để làm kỷ niệm đã bị cưỡng chế kê biên nhằm bảo đảm thi hành án trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát.

Ngày 28/1, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã tiến hành cưỡng chế kê biên đối với một số tài sản của bị án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan.

z6439601382925_9030a87d11691cf052f56c9d81047d01.jpg
Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong một lần ra tòa. Ảnh: Tân Châu

Buổi làm việc có sự tham gia của chấp hành viên THADS TPHCM, đại diện Viện KSND TPHCM cùng các cơ quan liên quan.

THADS TPHCM đã tiến hành cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp kê biên đối với tài sản gồm: 1 túi Hermès, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi Hermès, màu trắng, size 30 không đính đá, 1 đồng hồ, 1 chiếc khăn vải màu xanh, 3 khăn quàng, 2 áo sơ mi ngắn tay, 2 áo phông ngắn tay... mang các nhãn hiệu khác nhau.

Tại bản án sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngoài tuyên phạt tù chung thân bà Trương Mỹ Lan cho 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 33 bị cáo còn lại từ 2 năm đến 23 năm tù, HĐXX cũng tuyên về phần dân sự, trong đó có 2 túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Theo bản án, bà Trương Mỹ Lan trình bày vào thời điểm bị bắt tạm giam, bà bị thu giữ 2 túi Hermès bạch tạng. Trong 2 túi này, một chiếc bà Lan mua tại Italia và chiếc còn lại được một đại gia người Malaysia tặng, Bà Lan đề nghị HĐXX cho nhận lại 2 túi này để làm kỷ niệm.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 9/2024, trình bày với HĐXX, bà Trương Mỹ Lan nói có 2 chiếc túi Hermès bạch tạng trị giá hơn chục tỷ đồng đang bị thu giữ, trong đó 1 chiếc túi bà Lan mua tại Italia và 1 túi do tỷ phú người Malaysia tặng.

“Trị giá hai chiếc túi này không đáng là bao nhiêu so với công sức bị cáo bỏ ra vì tài sản bị cáo rất lớn. Bị cáo đề nghị HĐXX cho bị cáo xin lại làm kỷ niệm để lại cho con cháu”.

Tuy nhiên, HĐXX tuyên thu giữ cả 2 túi xách này với lý do một chiếc có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng của bà Lan.

Tân Châu
#Túi bạch tạng #Trương Mỹ Lan #Vạn Thịnh Phát #Đại án #Thi hành án

Xem thêm

Cùng chuyên mục