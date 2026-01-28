Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tuyên tử hình kẻ gây thảm án cho gia đình vợ cũ

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn hậu ly hôn, Phan Văn Phú (ngụ TP. Huế) gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong, một người mang thương tật vĩnh viễn.

Ngày 28/1, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Phú (SN 1992, trú xã Đan Điền, TP. Huế) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” trong vụ án gây chấn động dư luận địa phương.

bi-cao-phu.jpg
Giết vợ cũ và mẹ vợ, bị cáo Phan Văn Phú nhận mức án tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 2/2024, do mâu thuẫn kéo dài trong đời sống vợ chồng, Phú và chị T.T.K.C. (SN 1994, trú phường Xuân Phú – nay là phường Vỹ Dạ, TP. Huế) được TAND huyện Quảng Điền (cũ) giải quyết ly hôn. Con chung được giao cho chị C. trực tiếp chăm sóc, còn Phú được quyền thăm nom theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, quá trình sau ly hôn tiếp tục phát sinh căng thẳng, đặc biệt xoay quanh việc thăm gặp và chăm sóc con.

Ngày 6/6/2025, sau buổi thăm con tại trụ sở cơ quan thi hành án, Phú đề nghị được đưa con về thăm ông bà nội nhưng không được chấp thuận. Từ đây, bị cáo nảy sinh bức xúc, có lời đe dọa đối với gia đình vợ cũ và chuẩn bị hung khí. Sáng 7/6/2025, Phú đến nhà chị C. và gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến bà N.T.C. (mẹ chị C.) và chị T.T.K.C. tử vong, anh T.H. (em chị C.) bị thương tích 26%, để lại di chứng nặng nề. Sau khi gây án, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm trực tiếp quyền sống của nhiều người, gây hậu quả đặc biệt đau lòng và ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Tòa cho rằng bị cáo thực hiện hành vi với quyết tâm cao, sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công liên tiếp nhiều nạn nhân, trong đó có phụ nữ và người thân trong gia đình vợ cũ, nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, chứng cứ, lời khai tại phiên tòa và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Phú 10 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và mức án tử hình về tội “Giết người”. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Ngọc Văn
#Phan Văn Phú #mức án tử hình #tội giết người #TAND TP. Huế #phiên tòa sơ thẩm #vụ án #chấn động dư luận

Xem thêm

Cùng chuyên mục