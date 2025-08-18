Tạm giữ hình sự người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) về hành vi 'Giết người'.

Đối tượng Hà Thị Lai Hạ bị tạm giữ hình sự về hành vi 'Giết người'.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, CQĐT đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ) về hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 3 giờ ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến Doanh (SN 2000) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Quá trình điều tra xác định, Khoảng 0h20 ngày 17/8, hai vợ chồng Doanh và Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu rồi về nhà ở khu 1 (xã Phú Mỹ) thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong quá trình cãi vã, Hạ đã sử dụng dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái và rút dao ra khiến anh Doanh chảy máu. Sau khi bị đâm, Doanh ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài, bố mẹ chồng cũng ở đó can ngăn nhưng Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo chồng.

Camera ghi lại sự việc Hạ cầm dao đuổi theo chồng.

Nạn nhân Doanh bỏ chạy được một vòng trong sân nhà thì ngã bất tỉnh. Ngay khi bất tỉnh, Doanh được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết, Doanh đã kết hôn với đối tượng Hạ được khoảng 5 năm và có 1 con trai 5 tuổi; hai người làm công nhân, cùng chung một công ty.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.