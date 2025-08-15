Người đàn ông bị đánh gục sau khi vác kiếm 'lùa' nhóm đòi nợ

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ án có dấu hiệu tội phạm giết người xảy ra tại xã Hiếu Giang.

Ngày 15/8, Công an xã Hiếu Giang cho biết, vừa phối hợp với kiểm sát viên Phòng 2, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Trị tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án nhóm đối tượng gây thương tích nghiêm trọng đối với một người đàn ông tại nhà riêng ở thôn Vĩnh An.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 8/8, người dân phát hiện anh Mai Thanh Long (SN 1972, ở thôn Vĩnh An, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) đang nằm gục trên nền bê tông sát hiên nhà, trên đầu có vết thương hở lớn và chảy rất nhiều máu. Sau đó, anh Long được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Nhà của anh Mai Thanh Long ở thôn Vĩnh An, xã Hiếu Giang - nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành phong tỏa hiện trường và khám nghiệm hiện trường với đầy đủ thành phần theo quy định của pháp luật. Kiểm sát viên Phòng 2, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường. Quá trình khám nghiệm đã thu thập tất cả những dấu vết trên hiện trường và niêm phong, thu giữ những vật chứng liên quan, gồm 1 cây kiếm bằng kim loại; 1 cây cuốc cán bằng tre, lưỡi bằng kim loại.

Hiện trường vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và kết quả xác minh, bước đầu công an xác định nội dung vụ việc như sau: Vào khoảng 14h30 ngày 8/8/2025, Hoàng Văn Thiện (SN 1991, ở thôn Minh Chính, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thanh Chương (SN 1987, trú thôn Tân An, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Lê Trung Kiên (S 1989, ở thôn Phan Xá, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) ngồi uống bia tại xã Cam Lộ.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Chương nói với Thiện và Kiên về việc anh Mai Thanh Long có nợ Chương số tiền hơn 4.000.000 đồng. Chương đã nhiều lần đòi nhưng anh Long vẫn chưa trả. Ngay sau đó, Thiện điều khiển xe mô tô chở Kiên và Chương đến nhà anh Long đòi nợ.

Lúc gặp nhau tại vị trí hiên nhà anh Long, giữa Chương, Kiên và anh Long phát sinh mâu thuẫn, to tiếng rồi hai bên xảy ra xô xát. Kiên dùng tay tát vào mặt của anh Long một cái, anh Long chạy vào nhà và lấy ra 1 cây kiếm bằng kim loại dài khoảng 1 mét chạy đến chém một nhát vào chân của Kiên. Thiện thấy vậy liền cầm 1 cây cuốc dựng ở gốc cây gần đó đánh vào đầu làm anh Long gục xuống nền bê tông sát hiên nhà. Ngay sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.