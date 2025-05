Đối tượng cầm đầu vụ cưỡng đoạt lô gỗ tiền tỷ ra đầu thú

TPO - Ngô Đức Dũng là đối tượng cầm đầu băng nhóm liên quan đến vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại địa bàn thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vào ngày 17/4/2025, đã ra đầu thú.

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú là Ngô Đức Dũng (SN 1988, ở phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và bắt giữ đối tượng Lê Thanh Thảo (SN 1992, trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan Công an, do chưa được Lâm Tiến Thái (SN 1986, trú tại phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) giải quyết khoản nợ 2,3 tỷ đồng, nên khi biết Thái đang vận chuyển gỗ để đem bán thì đối tượng Trần Văn Đầy Lớn (SN 1989, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nảy sinh ý định chiếm đoạt, cho dù biết số gỗ trên không phải tài sản của Thái.

Để thực hiện ý định đó, ngày 17/4, tại địa bàn thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Trần Văn Đầy Lớn đã thuê một số đối tượng hình sự để uy hiếp, đe dọa, ép buộc Thái nhằm chiếm đoạt 76,115m3 gỗ trị giá 1,124 tỷ đồng nhằm trừ vào số tiền mà Thái nợ Lớn trước đó.

Đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã có đủ căn cứ xác định đối tượng Ngô Đức Dũng và Lê Thanh Thảo có liên quan đến vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” trên nên đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đặc biệt đối với Ngô Đức Dũng và quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Thảo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 6/5, với sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát hình sự trong công tác vận động và sự động viên hỗ trợ từ phía gia đình, đối tượng Ngô Đức Dũng đã đến cơ quan Công an đầu thú.