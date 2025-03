Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Tiền Phong Marathon 2025

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng lớn đảm bảo an ninh, an toàn cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2025.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2025 đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu chạy bộ trên khắp đất nước. Với quy mô hơn 7.400 vận động viên tham gia, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho giải đấu tại Quảng Trị trở thành nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng chức năng. Theo Ban tổ chức, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động 1.050 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều lực lượng hỗ trợ khác để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ. Lực lượng an ninh gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác được bố trí tại các khu vực trọng điểm để đảm bảo an toàn cho vận động viên, khán giả và người dân. Bên cạnh đó, 600 tình nguyện viên đoàn viên thanh niên cùng 100 cán bộ, giáo viên chuyên ngành Giáo dục thể chất cũng tham gia hỗ trợ. Lực lượng y tế với đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Với chủ đề “Khúc khải hoàn”, Tiền Phong Marathon 2025 sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/3 với nhiều hoạt động ý nghĩa: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị; lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tri ân những người con đất Việt đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đặc biệt, vào sáng 29/3, Lễ Thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc sẽ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước. Ngay sau lễ chào cờ, Lễ khai mạc giải sẽ diễn ra tại địa điểm lịch sử này. Song song với đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội như trao tặng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng sẽ được thực hiện, hưởng ứng lời kêu gọi xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Tiền Phong Marathon 2025 không chỉ là một ngày hội thể thao hấp dẫn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Trị – một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu tiềm năng du lịch thể thao. Trọng Đạt