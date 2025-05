Bản tin Hình sự: Người dân khống chế đối tượng nghi 'ngáo đá' tấn công nhiều người trong đêm

TPO - TIN NÓNG ngày 6/5: Xem xét đơn xin giảm án của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Tạm giữ 3 nghi phạm liên quan vụ nổ súng 2 lần vào nhà dân ở Cà Mau; Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao kiểm tra lại hiện trường vụ tai nạn...

Ngày 6/5, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan. Ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt 28 năm tù. Từ trại giam, ông Thọ viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Tòa án mở phiên xử xem xét đơn kháng cáo của ông Thọ và các bị cáo chung vụ án.

Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm gồm: N.M.Đ (28 tuổi), T.M.T (33 tuổi) và L.T.T (27 tuổi, cùng ở huyện Trần Văn Thời) do liên quan đến vụ nổ súng vào nhà dân tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Trước đó, P.V.E (29 tuổi, ở huyện Trần Văn Thời) bị một nhóm người do N. (ở cùng huyện) cầm đầu chém gây thương tích. Sau vụ việc, nhóm bạn của E gồm Đ, T và T.T mang súng đi tìm nhóm của N. Nhóm này nghi ngờ nhóm của N. đang có mặt tại nhà ông T. (ở cùng huyện), nên dùng súng bắn nhiều phát vào nhà.

Ngày 6/5, các điều tra viên của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã có mặt kiểm tra lại hiện trường vụ tai nạn khiến bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong (tại Km08, Tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). Cùng ngày, Điều tra viên cũng làm việc với gia đình nạn nhân, một số nhân chứng để ghi nhận các nội dung có liên quan. Một ngày trước, Cơ quan điều tra đã làm việc với các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân; làm việc với Viện KSND tỉnh Vĩnh Long để thu thập hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội QLTT số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với điểm tập kết, kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại Km12, đường Ngọc Hồi (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Cơ sở trên do Lê Hồng Phong (SN 1983, thường trú Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện hơn 7 tấn trứng non, trứng gà, nầm lợn, tràng lợn đông lạnh không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ban hành quyết định đưa bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lê Thanh Nhất Nguyên đang thi hành bản án 4 năm tù, bị cáo này đối diện thêm 1 án phạt khác với khung hình phạt lên đến 15 năm tù. Để chuẩn bị cho phiên xử, HĐXX đã triệu tập ông Lê Tùng Vân tham gia với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Đêm ngày 5/5, tại ngõ 50 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, một nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" đã cầm dao tấn công nhiều người, khiến một số nạn nhân bị thương. Nam thanh niên này có biểu hiện bất thường, vừa la hét vừa cầm dao chạy trong ngõ và tấn công bất kỳ ai gặp trên đường. Người dân trong ngõ 50 đã phối hợp khống chế đối tượng và trình báo cơ quan công an. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an xác định nam thanh niên dương tính với ma túy.