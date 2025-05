Bản tin Hình sự: Đi xe máy lạng lách trước CSGT để 'giải cứu' bạn gái, cả hai bị lập biên bản

TPO - TIN NÓNG ngày 5/5: Hà Nội: Chủ tịch xã cùng cấp dưới nhận hối lộ để loạt công trình xây dựng trái phép; Đối tượng đánh người phụ nữ nhập viện, khâu gần 40 mũi sa lưới; Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tài xế xe bán tải lên tiếng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định, từ tháng 11/2024 đến nay, ông Nguyễn Xuân Phiến - Chủ tịch UBND xã Tự Nhiên, ông Nguyễn Văn Phích - Phó Chủ tịch UBND xã, Trần Thị Thu Trang - công chức địa chính xã và Nguyễn Văn Thăng - Trưởng cụm dân cư số 5 xã Tự Nhiên đã có hành vi nhận tiền hối lộ của một số hộ dân để cho xây dựng trái phép công trình kiên cố trên đất nông nghiệp. Hiện xác định 5 hộ dân trên địa bàn xây dựng trái phép các công trình trên đất nông nghiệp, qua đó, nhóm này hưởng lợi tổng số tiền 412 triệu đồng.

Công an xã Gung Ré (huyện Di Linh, Lâm Đồng) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan khống chế, bắt giữ đối tượng Hồ Phú Xuân (38 tuổi, trú tại thị trấn Di Linh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Xuân liên quan đến vụ việc một phụ nữ ở huyện Di Linh bị đánh đập dã man khi đang trông rẫy cà phê, phải nhập viện khâu gần 40 mũi trên đầu. Sau gần một tuần lẩn trốn, Xuân đã bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định đình nã đối với bị can Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1982, quê Cà Mau). Trước đó vào ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Điệp. Biết mình bị truy nã và được lực lượng chức năng vận động, Nguyễn Ngọc Điệp đã liên hệ với cơ quan điều tra và ra đầu thú. Biết bản thân bị truy nã về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Nguyễn Ngọc Điệp đã đến cơ quan công an đầu thú.

Liên quan đến vụ nữ sinh tử vong ở tỉnh Vĩnh Long, anh Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, quê Thanh Hóa) - tài xế xe bán tải, thông tin với VietNamNet, ngày 4/5, VKSND Tối cao đã mời nam tài xế này lên làm việc, yêu cầu tường trình toàn bộ vụ việc liên quan đến tai nạn xảy ra vào sáng ngày 4/9/2024. Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mời làm việc với người này. Tài xế Nguyễn Văn Minh cho biết, sáng hôm đó (ngày xảy ra vụ việc - 4/9/2024), anh đi giao hàng tại tiệm nem ở tỉnh lộ 901, ngay hiện trường vụ tai nạn...

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ cô giáo Đ.T.M (giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang) tử vong bên đường với nhiều vết thương trên người. Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện một người phụ nữ nằm bên vệ đường bê tông tại xã Krong. Nạn nhân mặc quần jean, mang áo khoác dài tay màu hồng nhạt. Cách thi thể vài mét là xe máy biển số 81AF-030.56 của nạn nhân đổ ra bên đường. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo cơ quan chức năng địa phương. Tại thời điểm phát hiện, trên người cô giáo này có nhiều vết thương chảy máu giống như bị dao đâm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã xử lý Quàng Thị L. (SN 2005, trú tại xã Chiềng Đen, TP Sơn La) và Phạm Hoài N. (SN 2008, trú tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn) về hành vi: không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; lạng lách đánh võng trên đường; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông và người từ đủ 16 đến 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích trên 50cm3. N thấy bạn gái L. tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và trốn chạy lực lượng CSGT, nên đã tìm cách “giải cứu” bằng cách lấy xe lạng lách, đánh võng trên đường với mục đích “trêu ngươi” và trốn chạy CSGT.