Bản tin Hình sự: Truy nã đối tượng lừa đảo 'chạy' trường công an

TPO - TIN NÓNG ngày 22/4: Vụ vận chuyển 425 triệu USD qua biên giới: Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đề nghị 14 - 16 năm tù; Đề nghị truy tố 73 đối tượng trong đường dây ma túy 'khủng'; 9x cầm đầu đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia...

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) mức án từ 6 - 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 - 9 năm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo bị đề nghị từ 14 - 16 năm. Viện kiểm sát đề nghị tuyên buộc Phương và 3 cựu cán bộ ngân hàng phải khắc phục 33,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành bản kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 73 bị can thuộc các tỉnh, thành trên cả nước trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn. Trong đường dây này, cảnh sát thu giữ hơn 27 bánh heroin (gần 8 kg), hơn 278.000 viên hồng phiến (hơn 25 kg), ma túy đá (624 gam), Ketamine (6,5 kg), ma túy nước vui, thuốc lắc (MDMA), cocaine, cần sa, thuốc phiện.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong đường dây làm giả hồ sơ xe phân khối lớn. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Thanh (SN 1979, ở TP. Nha Trang) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; bị can Phạm Hữu Long (SN 1984, ở tỉnh Quảng Nam) bị truy tố về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Ngoài ra, 3 bị can là cựu lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an TP. Nha Trang (cũ) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, sáng 22/4, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Toàn, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam (Vinatea) mức án 12 năm tù; Vũ Ngọc Tự, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinatea 7 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan tới 11 khu đất được Nhà nước giao quản lý. Về dân sự, Tòa kiến nghị thu hồi 3 mảnh đất (gồm nhà đất số 225, phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa; khu đất 1.500m2 tại phố Trần Khát Chân, Hà Nội; khu đất 11.635m2 đường Chè Hương, Hải Phòng).

Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường dây rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”. Theo cơ quan Công an, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Cầm đầu đường dây là Đậu Trọng Giáp (SN 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành.

HĐXX Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xét hỏi 24 bị cáo trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng; Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", khiến cô gái trẻ Nguyễn Hương Quỳnh (27 tuổi) tử vong. Tại tòa, bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ nạn nhân Quỳnh) người gầy rộc, đôi mắt đỏ hoe, tham dự với tư cách đại diện gia đình bị hại. Chứng kiến phiên xử nhóm thanh thiếu niên đua xe, gây tai nạn cướp đi mạng sống của con gái mình, bà Phượng không kìm được nước mắt. Mỗi lời khai của bị cáo, bà lại nấc lên...

Năm 2015, Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1982, trú tại Hà Nội) nhận 200 triệu đồng từ một gia đình tại tỉnh Hà Nam để “chạy” cho con trai vào học tại một trường thuộc ngành Công an, dù người này không đủ điểm xét tuyển và Thắng không có thẩm quyền can thiệp. Một năm sau, Thắng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 100 triệu đồng với lý do hồ sơ đang được xét duyệt. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng. Do không xin được, gia đình bị hại yêu cầu hoàn lại tiền nhưng Thắng không trả và sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Thắng.