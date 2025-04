Bản tin Hình sự: Nam sinh gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

TPO - TIN NÓNG ngày 21/4: Nhóm bị cáo là người thân của bà Trương Mỹ Lan đều được giảm án; Truy nã nữ giám đốc liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân; Bắt nhóm đối tượng chuyên cướp điện thoại của công nhân...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can Huỳnh Bá Phúc (SN 1961); Ngũ Thế Nghĩa (SN 1984); Nguyễn Hữu Khoa (SN 1977, cùng ở TP. Cần Thơ), về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là diễn biến mới liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Bị can Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Hòa Bình cùng nhân viên đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, tạo lợi thế cho liên danh 2 công ty khác trúng thầu.

HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - giai đoạn 2. Ngoài bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được giảm từ mức án tù chung thân xuống còn 30 năm tù chung cho 3 tội danh, các bị cáo là thành viên gia đình bà Lan cũng được HĐXX chấp nhận kháng cáo và tuyên giảm án. Đáng chú ý, HĐXX đã xem xét trường hợp ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) dù bị cáo này không kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm trong gần 1 tháng xét xử cũng không triệu tập ông Cơ đến tòa.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu; Vi phạm quy định về kế toán; và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận cùng một số đơn vị liên quan. Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 17/4, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã số 1026 đối với bị can Lý Mỹ Hằng (SN 1989, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án, tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp gồm: Đặng Duy Hưng (SN 2007) và Hoàng Văn Thêm (SN 2008, cùng ở Yên Bái) về hành vi “Cướp tài sản”; La Quang Hà (SN 2008, quê Tuyên Quang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các đối tượng dùng dao tự chế gắn tuýp sắt để uy hiếp, tấn công nhằm cướp điện thoại, trong đó có một trường hợp nạn nhân bị thương tại khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên.

HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội gọi bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) đứng lên trả lời xét hỏi liên quan đến sai phạm “mở rộng” đối tượng hưởng giá điện ưu đãi trong khi xây dựng Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thừa nhận sai phạm, bị cáo Hoàng Quốc Vượng nộp khắc phục 1,5 tỷ đồng hưởng lợi bất chính...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an cơ sở khống chế thành công đối tượng Nguyễn Chí Dũng. Cụ thể, Nguyễn Chí Dũng (có 3 tiền sự, từng có biểu hiện loạn thần do trước đây sử dụng ma túy) dùng dao bầu tấn công anh H. (SN 1984, cùng trú tại chung cư D5 Đặng Xá. Vụ việc khiến anh H. bị thương ở tay, lưng. Sau khi gây án, Dũng chạy vào căn hộ tòa chung cư trên và cầm dao cố thủ bên trong.

Công an phường Láng Thượng phối hợp Phòng CSHS Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2006, đang ở Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, hiện là sinh viên). Tối 20/4, sau khi uống rượu, Đức Anh lấy xe máy của bạn để đi ra ngoài, gây tai nạn cho nữ công nhân vệ sinh môi trường rồi bỏ trốn về phòng trọ ngủ. Bước đầu cơ quan công an xác định Đức Anh chưa có giấy phép lái xe máy. Hiện nữ công nhân môi trường tử vong.