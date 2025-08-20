Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chở ma túy ngụy trang dưới bó rau, cô gái trẻ bị tuyên án tử hình

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - An chạy xe chở Trang đến điểm hẹn gặp Định. Tại đây, Định để bao tải đựng ma túy lên baga xe của Trang và An rồi đặt một bó rau lên trên để ngụy trang. Sau đó, An chở Trang đưa ma túy về chỗ ở, chia ra làm 20 gói, cất giấu, chờ giao cho người mua theo yêu cầu Anh.

Hôm nay (20/8), HĐXX TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình nữ bị cáo Nguyễn Xuân Trang (SN 2005, ngụ TPHCM); tuyên phạt 14 năm tù đối với bị cáo Bùi Quốc An (SN 2007, ngụ TPHCM) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; tuyên tù chung thân đối với bị cáo Võ Tân Định (SN 1989, ngụ An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

z6925597077579-4e29339cafc391ee4335ea3d28f728cb.jpg
Nữ bị cáo Nguyễn Xuân Trang (trái sang) và 2 bị cáo chung vụ tại phiên tòa ngày 20/8.

Theo cáo trạng, chiều ngày 26/12/2023, khi công an và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Nguyễn Xuân Trang và Bùi Quốc An tại huyện Hóc Môn (cũ), cả hai giao nộp gần 4kg Ketamine và hơn 4kg Methamphetamine. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trang và An, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm gần 6kg Ketamine và 6kg Methamphetamine. Trang và An khai số ma túy trên là của Võ Tân Định đưa cất giấu để bán.

Qua điều tra xác định, Trang và An có mối quan hệ họ hàng. Tháng 11/2023, một người tên Anh (không rõ lai lịch) sử dụng tài khoản Telegram liên lạc thuê Trang nhận, cất giấu và đi giao ma túy cho người mua theo yêu cầu của Anh. Từ tháng 11/2023 đến ngày 26/12/2023, Trang và An đã 2 lần nhận ma túy, sau đó giao cho người mua theo yêu cầu của Anh.

Ngày 30/11/2023, người tên Anh nói trên cho người giao 5 gói ma túy (loại ma túy đá và Kentamin, không xác định được khối lượng) cho Trang. Ngày 19/12/2023, Anh gọi điện thoại nói Trang giao 5 gói ma túy cho người mua chia thành 2 lần. Trang đưa ma túy cho An đi giao cho người mua theo yêu cầu của Anh.

Ngày 25/12/2023, Võ Tân Định được người đàn ông tên Achu (không rõ lai lịch, quen vào năm 2021, tại Campuchia) kết bạn trên tài khoản Facebook, gọi điện thuê Định nhận một bao đựng ma túy (trên 9,8kg Ketamine và hơn 10kg Methamphetamine) tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang giao cho Trang.

Ngày 26/12/2023, Anh gọi điện thoại báo cho Trang biết sẽ có người giao ma túy cho Trang. Ngay sau đó, Định gọi Trang, hẹn đến huyện Hóc Môn (cũ) để nhận ma túy. An chạy xe chở Trang đến điểm hẹn gặp Định. Tại đây, Định để bao tải đựng ma túy lên baga xe của Trang và An rồi đặt một bó rau lên trên để ngụy trang. Sau đó, An chở Trang đưa ma túy về chỗ ở, chia ra làm 20 gói, cất giấu, chờ giao cho người mua theo yêu cầu Anh.

Đến khoảng 13 giờ 15 phút ngày 26/12/2023, Trang và An bị phát hiện bắt quả tang, cùng vật chứng như trên.

Cáo trạng xác định, bị cáo Định chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển hơn gần 20kg ma túy các loại. 2 bị cáo Trang và An mua bán gần 20kg ma túy.

Tân Châu
#Ma túy #Tử hình #Xét xử #Tuyên án

Xem thêm

Cùng chuyên mục