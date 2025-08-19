Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tuyên án tử hình nữ bị cáo giết người giao thịt heo để cướp vàng

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vay tiền không được, lại biết hàng xóm thường đeo nhiều vàng trên người, nên Nguyễn Thị Kiều Phương (ngụ An Giang) đã ra tay sát hại nạn nhân khi người này trên đường đi giao thịt heo buổi sáng. Phương bị tòa tuyên án tử hình.

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới (cũ), tỉnh An Giang xảy ra hồi tháng 2 vừa qua, ngày 19/8, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981, ngụ xã Long Kiến, An Giang) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

p1-1674.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương tại toà. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Phương vay lãi cao nhưng không có khả năng trả nợ. Ngày 17/2/2025, Phương hỏi mượn tiền và vàng của ông Bùi Văn Thuận (SN 1951, cùng xóm) để trả nợ, nhưng bị từ chối. Biết ông Thuận có đeo nhiều nữ trang và thường đi chợ lúc rạng sáng, Phương nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Đêm 18/2/2025, Phương chuẩn bị dao và búa đập thịt, giấu trong cốp xe mô tô rồi đón đường ông Thuận khi ông đạp xe ra chợ. Tại bờ sông thuộc ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, Phương dọa ông Thuận, nếu không cho mượn vàng sẽ giết, nhưng ông Thuận vẫn không đồng ý. Lúc này, Phương dùng búa đánh ngất ông Thuận và cắt cổ nạn nhân đến tử vong.

Phương lấy trên người ông Thuận 3 nhẫn vàng (2 nhẫn 24K và 1 nhẫn 18K), về nhà tắm rửa, giặt quần áo để xóa dấu vết và mang vàng đi bán được hơn 33 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Kiều Phương tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tử hình, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 8h sáng 18/2/2025, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Ông Chưởng (thuộc ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang). Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Thuận. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vết thương vùng đầu, cổ, đồng thời tài sản cá nhân của nạn nhân bị lấy mất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, chỉ trong vòng 48 giờ, Công an An Giang đã xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Phương.

CM1.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường
Nhật Huy
#An Giang #giết người #cướp tài sản #tử hình #TAND

Cùng chuyên mục