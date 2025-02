Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ người giao thịt heo bị hàng xóm sát hại

TPO - Ngày 21/2, tại Công an huyện Chợ Mới, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ trao thưởng nóng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra vào ngày 18/2 tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Lâm Phước Nguyên – Giám đốc Công an tỉnh, đã trao thưởng cho 4 tập thể gồm: Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Chợ Mới và Công an xã Long Kiến. Mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cũng tặng giấy khen cho 4 đơn vị: Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Chợ Mới. Giám đốc Công an tỉnh cũng trao giấy khen cho một cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Lâm Phước Nguyên – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của các đơn vị tham gia phá án. Chỉ trong thời gian ngắn, vụ án nghiêm trọng đã được làm sáng tỏ, giúp trấn an dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đại tá Nguyên cũng yêu cầu, các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là lực lượng Công an cơ sở, tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Đồng thời, cần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 8h sáng 18/2, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Ông Chưởng (thuộc tổ 2, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới). Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Thuận (SN 1951, trú tại ấp Long Định, xã Long Kiến). Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vết thương vùng đầu, cổ, đồng thời tài sản cá nhân của nạn nhân bị lấy mất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, chỉ trong vòng 48 giờ, Công an An Giang đã xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981, trú cùng địa phương với nạn nhân). Nhiều tang vật liên quan đến vụ án cũng được thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận do vay tiền lãi suất cao, không có khả năng chi trả, nên đã nảy sinh ý định sát hại ông Thuận để cướp tài sản. Biết nạn nhân thường đeo nhiều nữ trang và có thói quen dậy sớm đi chợ lấy hàng, Phương lên kế hoạch ra tay.

Rạng sáng 18/2, Phương thủ sẵn dao và búa đập thịt, điều khiển xe máy đi tìm ông Thuận. Khi gặp nạn nhân, lợi dụng lúc sơ hở, Phương dùng búa đập nhiều nhát vào đầu, sau đó dùng dao cắt vào cổ khiến ông Thuận tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Phương lấy ba chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân, về nhà tắm rửa, giặt quần áo để xóa dấu vết.

Sáng cùng ngày, Phương mang số vàng vừa cướp được đi bán, thu về hơn 33 triệu đồng. Một phần số tiền này được dùng để trả nợ, phần còn lại cất giữ tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ 24 giờ sau, vào tối 19/2, Phương bị Công an bắt giữ. Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ hung khí gây án cùng nhiều tang vật liên quan.