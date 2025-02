Truy tìm hung thủ sát hại người giao thịt heo rồi dìm xác xuống sông ở An Giang

Chiều 19/2, Công an huyện Chợ Mới cho biết, đã phát thông tin kêu gọi người dân tố giác tội phạm, kêu gọi đối tượng gây án trong vụ “Giết người, cướp tài sản” xảy ra ngày 18/2 tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 18/2, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo từ Công an xã Long Kiến về nghi án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông Bùi Văn Thuận (SN 1951, ngụ xã Long Kiến).

Gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày, ông Thuận đạp xe đến chợ Mương Tịnh (xã Long Kiến, cách nhà khoảng 1km), để phụ giúp vợ và con dâu giao thịt heo, chả cá cho khách. Tuy nhiên, tới 8h không thấy ông Thuận về, gia đình tổ chức tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, xe đạp của ông được phát hiện dựng trên lề đường thuộc ấp Long Hoà 1, xã Long Kiến. Nghi ngờ ông bị ngã xuống sông Ông Chưởng, gia đình lập tức lặn mò tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, anh Bùi Khắc Lẩm - con trai nạn nhân, phát hiện một đám lục bình nhô lên bất thường. Khi kiểm tra, anh bàng hoàng phát hiện thi thể cha mình với nhiều vết thương trên trán và cổ. Đáng chú ý, ông Thuận bị mất 3 chiếc nhẫn vàng. Gia đình sau đó đưa thi thể nạn nhân về nhà và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Mới đã tới tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ. Qua xác minh ban đầu xác nhận, nạn nhân bị tác động ngoại lực và mất một số tài sản, bao gồm một nhẫn vàng 24K trọng lượng 2 chỉ, một nhẫn trơn vàng 24K trọng lượng 1 chỉ, một nhẫn kiểu cẩn hột đá trắng khoảng 1 chỉ vàng 18K.

Công an huyện Chợ Mới kêu gọi đối tượng gây án nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật; công an kêu gọi toàn thể nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Người dân có thông tin liên quan đến vụ án có thể cung cấp cho cơ quan công an qua số điện thoại trực ban Công an huyện Chợ Mới: 02963.883323 hoặc liên hệ trực tiếp các lãnh đạo Công an huyện: Thượng tá Lê Hà Đông, Phụ trách Công an huyện (0919.777909); Thượng tá Lý Hồng Lê, Phó trưởng Công an huyện (0949.494604); Thượng tá Trần Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện (0918.178888); Trung tá Huỳnh Hữu Nhân, Phó trưởng Công an huyện (0918.532120); Thiếu tá Võ Thanh Hải, Trưởng Công an xã Long Kiến (0976.727399) hoặc Công an xã Long Kiến (02963.636107).