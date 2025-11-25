Nhóm thiếu niên mang dao kiếm gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

TPO - Từ mâu thuẫn trên TikTok với nhóm “Hòa An”, Hoàng Quốc Khánh (SN 2009, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) đã huy động hàng chục thanh thiếu niên, chuẩn bị hung khí để đi tìm đối thủ “giải quyết”.

Ngày 24/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 14 bị can để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó,14 đối tượng ( tuổi từ 16-19, trú tại các xã phường trên địa bàn Đà Nẵng) đã bị khởi tố, bao gồm: Hoàng Quốc Khánh, Võ Hoàng Vũ, Âu Cẩm Phong, Nguyễn Tiến Khoa, Nguyễn Châu Đức Nghĩa, Đặng Quốc Đại, Trần Nguyễn Minh Thịnh, Phan Trung Hiếu, Phan Tuấn Hưng, Hồ Sĩ Anh Huy, Phan Ngọc Bảo, Hoàng Văn Thành, Nguyễn Văn Cường và Trần Đình Khánh Thiên.

Các đối tượng liên quan vụ việc cùng tang vật, phương tiện bị thu giữ.

Trong số 14 bị can trên, có 6 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Đại, Phong, Huy, Bảo, Thành và Cường. Có 8 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Khánh, Vũ, Nghĩa, Khoa, Hưng, Hiếu, Thịnh và Thiên.

Ngoài ra, có 7 đối tượng khác tại thời điểm vi phạm mới từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi nên Cơ quan điều tra chuyển thông tin về Công an các đơn vị, địa phương để lập hồ sơ đưa các đối tượng về diện quản lý giáo dục tại xã, phường.

Theo điều tra, ngày 14/11, Hoàng Quốc Khánh lướt tiktok và có bình luận trên một bài đăng của nhóm thanh niên “Hòa An”. Sau đó giữa Khánh và nhóm “Hòa An” xảy ra mâu thuẫn, Khánh hẹn nhóm này đến đường Lê Đại Hành để đánh nhau.

Khoảng 10h cùng ngày, Khánh gọi 11 đối tượng trong nhóm của mình đến quán cafe trên đường Tố Hữu, rồi kể sự việc có mâu thuẫn với nhóm “Hòa An”.

Đến 21h ngày 15/11, theo lời hẹn, nhóm Khánh tập trung tại một cửa hàng trên đường 2 tháng 9. Đến 00h30 ngày 16/11, cả nhóm gồm hàng chục đối tượng, mang theo nhiều hung khí như kiếm, cây ba chĩa, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia… di chuyển trên các xe máy đã được che hoặc tháo biển số. Cả nhóm cầm hung khí, điều khiển xe với tốc độ cao, la hét gây mất trật tự trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng.

Do xe của Hoàng Quốc Khánh bị nổ lốp nên Khánh tách nhóm cùng Trần Nguyễn Tuệ Khương dắt xe để một bên đường và gọi người thân đến chở về nhà.

Các đối tượng còn lại trong nhóm cùng di chuyển đến đường Lê Đại Hành để tìm kiếm nhóm “Hoà An” nhưng không thấy nên tiếp tục di chuyển trên nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Sinh Sắc… Đến khoảng 2h40 cùng ngày thì cả nhóm giải tán.

Tiếp nhận thông tin, liên tiếp trong các ngày từ 17 đến 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập làm việc với 21 đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.